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哈梅返英過聖誕？這2名王室寵兒恐閃避

編譯中心╱綜合21日電
傳哈梅夫婦有意與王室家人一起過聖誕，但尚未收到邀請，威廉王子及妻子凱特的反應也受矚目。(Getty Images)
傳哈梅夫婦有意與王室家人一起過聖誕，但尚未收到邀請，威廉王子及妻子凱特的反應也受矚目。(Getty Images)

英國哈利王子、梅根夫婦雖然和王室的關係仍然緊張，但自從父王查理的75歲生日，他們倆通了電話，他也在電話中向父親祝賀，似乎略微打開僵局，連向來和哈梅對立的英國每日郵報，都稱他們可能受邀回英國與王室親戚共度聖誕節，只是國王尚未提出邀約。不過有王室內部人士指出，哈梅若出席，威廉王子及妻子凱特恐怕會缺席。

每日郵報報導，哈利與梅根如果接到父親查理的邀請，絕對會答應回英國，而查理會這麼做，也是在於想花更多時間和兩個沒怎麼相處過的孫子孫女亞契、莉莉多一些共處的體驗，拉近彼此距離。

可惜查理這一關略微打通，但哈利的兄嫂威廉、凱特仍對他在回憶錄對他們的指控餘怒猶存，沒有那麼快想和解，因而哈利、梅根的聖誕到底怎麼過，目前還未定案。

每日郵報21日引述來自白金漢宮內部的消息人士稱，王室不大可能歡迎哈梅夫婦，消息人士稱「這是太奇怪了，他們之前行為如此惡劣，要求家人道歉與承認『有罪』，現在他們卻想要重新回到過去，讓以前的事就這樣過去，還想要有人去邀請他們。」

消息人士指，任何邀請都可能不會受到其他王室成員的歡迎，其中包括威廉王子，消息人士更認為若哈梅夫婦出席的話，威廉與妻子凱特可能就會缺席，他形容威廉與哈利的關係「已不存在」。

據報導，哈利、梅根近年與英國王室關係欠佳，哈利2023年1月更出版回憶錄

《Spare》（暫譯：備胎），詳細披露王室各種祕聞，包括他與威廉之間的爭執衝突、梅根與凱特之間的不和等，引起爭議。

哈利 梅根 凱特

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