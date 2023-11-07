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再度開戰 哈利與梅根控英皇室造假、抹黑

記者蘇詠智／即時報導
查理的75歲生日還沒到，已經又起波濤。（路透）
查理的75歲生日還沒到，已經又起波濤。（路透）

英國哈利王子與妻子梅根和皇室其他人嚴重不和，近日戰火再起，「周日泰晤士報」稱哈利王子回絕父親查理的75歲生日派對邀約，哈利馬上透過發言人澄清他與梅根都沒有收到任何邀請，且報導中稱梅根要重回演藝界也不是事實。他的友人們，則猜測皇室人員此舉似乎是為了替查理日前出訪肯亞，遭到當地人逼他為英國昔日的殖民惡行道歉，這件看來不光彩的事轉移外界注意力。

哈利與梅根過去幾度抱怨皇室人員造謠、破壞他們形象，這一回的「拒絕國王75歲生日派對邀請」事件，不過是他們一貫的手段，永遠要把「壞人」角色安在他們頭上，他們根本都沒有收到任何邀約，又何來「拒絕」？他們的公關人員則透露，哈利應該還是會設法私下向父親表達祝壽之意，倒是皇室人員此舉實在令人不以為然。

哈利友人稱皇室人員看起來好像要讓外界有個印象是哈利不給父親面子、不願出席父親的生日派對，其實他從來沒有這個意思。針對哈利和梅根友人的猜測，皇室方面的人士透露他們認為查理出訪肯亞算是頗為成功，意思是他們沒有刻意陷害哈利與梅根來轉移外界注意這樣的動機，但皇室對於哈利和梅根的各種打壓與抹黑，他們向來不會屈服，兩邊的不和與戰火，似乎也很難真有平息的一天。

哈利（左）與梅根自認又被英皇室人員設計。（路透）
哈利（左）與梅根自認又被英皇室人員設計。（路透）

哈利 梅根

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