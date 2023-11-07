再度開戰 哈利與梅根控英皇室造假、抹黑

查理的75歲生日還沒到，已經又起波濤。（路透）

英國哈利 王子與妻子梅根 和皇室其他人嚴重不和，近日戰火再起，「周日泰晤士報」稱哈利王子回絕父親查理的75歲生日派對邀約，哈利馬上透過發言人澄清他與梅根都沒有收到任何邀請，且報導中稱梅根要重回演藝界也不是事實。他的友人們，則猜測皇室人員此舉似乎是為了替查理日前出訪肯亞，遭到當地人逼他為英國昔日的殖民惡行道歉，這件看來不光彩的事轉移外界注意力。

哈利與梅根過去幾度抱怨皇室人員造謠、破壞他們形象，這一回的「拒絕國王75歲生日派對邀請」事件，不過是他們一貫的手段，永遠要把「壞人」角色安在他們頭上，他們根本都沒有收到任何邀約，又何來「拒絕」？他們的公關人員則透露，哈利應該還是會設法私下向父親表達祝壽之意，倒是皇室人員此舉實在令人不以為然。