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凱特仇視梅根、充滿競爭心態 對他們沒挨罵假裝淡定

記者蘇詠智／即時報導
凱特（左一）被分析對於梅根（右一）充滿競爭心態和怨恨。（路透資料照片）
凱特（左一）被分析對於梅根（右一）充滿競爭心態和怨恨。（路透資料照片）

英國皇室之間的內部衝突永遠是外界樂於討論的話題，尤其是離英赴美開創新生活的哈利王子與妻子梅根，以及未來將接掌王位的威廉王子和其妻凱特，兩對夫妻的恩怨情仇，各方總是有不一樣的觀點。近日就有人際關係專家露艾拉艾德頓對「鏡報」透露，總是看似優雅端莊的凱特，其實可能對梅根充滿競爭心態，也很仇視梅根。還稱雖然她對於哈利和梅根近日出席哈利催生的「永不屈服運動會」相關活動，媒體報導竟然大都是溫和、而不像以往關於他倆總是批判到底，表現出來是優雅且淡定的態度，內心裡應該是覺得很詫異，然後相當不爽。

露艾拉艾德頓分析兩位英國王子之妻的妯娌關係，認為她們很早就被媒體拿來互相比較，久了難免有「別苗頭」的心結，加上彼此性子又不太投合，以往梅根還跟哈利住在英國時，尚需要維持表面的和諧，等到哈利跟梅根到了美國之後，凱特就壓不太住對梅根的競爭與厭惡心態，儘管表面上看起來還沒到撕破臉的程度。更何況哈利與梅根在美國受訪時完全不隱藏對於英國皇室一些事件處理上的不公平，公開揭露威廉與凱特的某些內幕，讓被皇室人員保護的很好、形象有如天使的凱特更是火冒三丈。

最明顯的競爭心態，表現在凱特對於哈利和梅根的報導上，過去英國媒體大都選擇跟皇室一個鼻孔出氣，對於哈利與梅根只有極盡批判與攻擊，同樣的事情，凱特做就是人人讚，梅根做就是大家罵，凱特也習慣哈利和梅根就是做任何事情都只會討罵挨，想不到這回「永不屈服運動會」竟然媒體報導態度變客氣了不少，她看到他們沒怎麼挨罵就不開心，擔憂自己又要被比下去。

不過，露艾拉艾德頓也認為凱特與梅根的衝突不是不能化解，重點在她們的另一半身上，威廉和哈利兩兄弟之間的心結倘若有朝一日一日能打開，凱特和梅根自然就有解決彼此不合的契機，就看未來的英國國王是否夠大氣。

凱特（左起）與威廉在英國媒體報導下總是善良得體，而梅根哈利總是被批評。（路透資料...
凱特（左起）與威廉在英國媒體報導下總是善良得體，而梅根哈利總是被批評。（路透資料照片）
凱特（左）與梅根以往還能在公眾面前裝和諧，現在幾乎盡可能不見面。（路透資料照片）
凱特（左）與梅根以往還能在公眾面前裝和諧，現在幾乎盡可能不見面。（路透資料照片）

梅根 凱特 哈利

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