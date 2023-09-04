我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

韓星買頭等艙「被降經濟艙」達美航空拒退差價 挨轟後致歉

黛妃生前音檔曝光 親揭查理不滿哈利是男孩

編譯盧思綸 / 綜合3日電
近日一段黛安娜王妃生前音檔曝光，揭露她生下小兒子哈利時，丈夫查理大失所望，說他「原本想要女孩」。1995年，王室一家四口出席活動，由左至右分別為黛安娜、哈利、威廉和查理王子。（美聯社）
近日一段黛安娜王妃生前音檔曝光，揭露她生下小兒子哈利時，丈夫查理大失所望，說他「原本想要女孩」。1995年，王室一家四口出席活動，由左至右分別為黛安娜、哈利、威廉和查理王子。（美聯社）

美國有線電視新聞網(CNN)報導，近日一段黛安娜王妃生前音檔曝光，揭露她生下小兒子哈利時，丈夫查理王子(現為英王查理三世)大失所望，說他「原本想要女孩」。

今年8月31日是英國黛安娜王妃逝世26年周年紀念，隨著紀錄片《你所不知道的黛安娜》（Diana: The Rest of Her Story，暫譯）將在明年上映，美國廣播公司（ABC）電視節目《早安美國》（Good Morning America）亦獨家聽取片中部分音檔，披露查理王子不滿二胎是男孩是和岳母不合的導火線。

根據黛安娜自述音檔，哈利受洗儀式那天，查理晃到岳母身旁抱怨，「我們很失望，我們原本想要女孩。」岳母不客氣回擊，「有一個正常的孩子你就要感到幸運了。」

黛安娜說從此以後查理拒絕和她繼母說話，更談到查理對於別人回嘴就會賞出一貫的閉門羹。

1990年代，黛安娜接受知名記者莫頓（ Andrew Morton）秘密採訪，由中間人傳遞問題，黛安娜將答案錄進磁帶，再透過中間人轉交，音檔總時長達7小時。

莫頓在《早安美國》節目中表示，聽到她的聲音第一手曝光王室生活實在「令人心酸」。

哈利 黛安娜王妃 查理三世

上一則

俄稱今年已28萬入伍 英：俄向鄰國高薪徵兵

下一則

英女王逝世屆周年 擁護者帶柯基犬去一處致敬

延伸閱讀

心結太深？梅根被稱絕不會回英國向凱特「做這件事」

心結太深？梅根被稱絕不會回英國向凱特「做這件事」
查理嫌哈利王子「不是女孩」被岳母嗆：有個正常孩子就不錯了

查理嫌哈利王子「不是女孩」被岳母嗆：有個正常孩子就不錯了
驚世秘密揭露 查理從哈利一出生就失望 想要有女兒

驚世秘密揭露 查理從哈利一出生就失望 想要有女兒
英王查理將赴法國進行國事訪問 預定9月下旬

英王查理將赴法國進行國事訪問 預定9月下旬

熱門新聞

（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
傳哈利王子之妻梅根準備在社媒Instagram上重出江湖。(美聯社)

梅根準備在社媒重出江湖 專家：她可以賺進千百萬元

2023-08-27 09:32
芬蘭記者奎肯麥基和伴侶。(截取自Jari Kuikanmäki的X帳號)

只因配偶原為中國籍 芬蘭財長顧問任命案遭國安擋下

2023-09-02 15:54
日本百貨公司店員素以彬彬有禮聞名於世，包括在電梯裡鞠躬歡迎顧客，並維持環境纖塵不染，至今已超過60年未曾傳出全天罷工事件。（路透）

忍無可忍 日本百貨公司員工罷工 逾60年來首見

2023-08-30 05:33

超人氣

更多 >
心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起
因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美