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英女王逝世屆周年 擁護者帶柯基犬去一處致敬

編譯中心／ 綜合3日電
英國女王伊莉莎白二世逝世一周年前夕，二十多名女王的擁護者，3日帶著柯基犬來到白金漢宮大門前向女王致敬。（美聯社）
英國女王伊莉莎白二世逝世一周年前夕，二十多名女王的擁護者，3日帶著柯基犬來到白金漢宮大門前向女王致敬。（美聯社）

英國政府宣布，初步規畫於2026年為已故女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）打造一座永久紀念碑，並推出國家遺產計畫以紀念她對英國的貢獻。

中央社引述法新社報導，在位70年的女王伊莉莎白二世是英國在位期間最長的君主，她於去年9月8日過世，享耆壽96歲。英國政府此次擬議的致敬活動，將於伊莉莎白二世百歲冥誕時推出。

英國女王伊莉莎白二世於去年9月8日過世，享耆壽96歲。。（取材自臉書）
英國女王伊莉莎白二世於去年9月8日過世，享耆壽96歲。。（取材自臉書）

英國內閣辦公廳（Cabinet Office）表示，新成立的「伊莉莎白二世女王紀念委員會」將思考並提供關於紀念碑及遺產計畫的「適當致敬」建議。

這個獨立的紀念委員會將由伊莉莎白二世生前的私人秘書揚夫林（Robin Janvrin）主導，將顧及女王的一生、數十年來的公共服務以及她所支持的理念。

揚夫林指出，這項任命對他而言是「一項榮譽」，並表示「試圖為後世描繪已故女王陛下在她長期統治期間對我國生活的非凡貢獻，將是一項獨特的挑戰」。

伊莉莎白二世一生有過將近30隻柯基犬；圖為二十多名女王的擁護者，3日帶著柯基犬到...
伊莉莎白二世一生有過將近30隻柯基犬；圖為二十多名女王的擁護者，3日帶著柯基犬到白金漢宮大門致敬。（美聯社）

高層王室成員、政治人物及其他人士和專家將獲任命為委員會成員，協助發想並向繼任的英國國王查理三世（King Charles III）和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）提出建議。

這個委員會也將在籌備過程中徵詢公眾意見。英國政府表示，將支持相關提議並考慮資金來源選項。

此外，女王逝世一周年前夕，約20多名伊莉莎白二世的擁護者，3日日帶著柯基犬，來到白金漢宮大門前，要在女王逝世一周年前夕，向女王致敬。很多人都說，女王永遠在他們心中。

據報導，被主人穿上皇袍，戴上皇冠，這些打扮得漂漂亮亮的柯基犬，跟著主人來到英國白金漢宮門前。主辦單位表示，有鑑於柯基犬對女王深具意義，這項帶柯基犬向女王致敬的活動未來將年年舉辦。

報導指出，柯基大集合籌辦人吉爾伯特表示，「我到現在還無法習慣，她的人真的已不和我們在一起了，但她一定正在看著我們，你看現在陽光多麼燦爛，我之前就在想陽光今天會我們亮起來。」

伊莉莎白二世一生有過將近30隻柯基犬，從小她就有柯基犬陪伴。活動參與者巴明表示，「說真的心裡很難過，我們才參加過她的百金禧年慶典，後來還帶著狗狗又參與好幾場活動，想到再也看不到女王的身影真的很傷心，不過無論如何女王長存我們心中。」

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