駁婚變？梅根慶生高調外出約會 威廉夫婦未公開祝福

梅根（前）4日迎來42歲生日，她與哈利王子（最後）到時尚餐廳用餐慶生。（取材自Instagram）

英國「天空新聞網」5日報導，8月4日是英國哈利 王子妻子梅根 的42歲生日，然而英國王室並未在官方社群媒體 帳號上張貼祝福，這也是第2年英王室的官方帳號並未向她祝福生日。

哈利的兄長威廉王儲和其妻子凱特的帳號也未張貼祝福。但在去年，他們曾張貼一幅梅根相片，並祝「薩塞克斯公爵夫人」（Duchess of Sussex，梅根的封號）生日快樂，引發網友意見分歧。

報導指出，通常只有執行職務的英王室成員，會在王室社群媒體帳戶上獲肯認，梅根和哈利2020年時就已下放身為高階王室成員的職務，遷居美國追求理想生活。

此外，哈利和梅根近日被傳出「婚變」傳聞，儘管雙方並未出面回應，據鏡新聞報導，但夫妻兩人4日前往一家時尚的義大利餐廳「Tre Lune」用餐慶生，梅根穿著黑白相間的粗條紋禮服登場，臉上掛著笑容，看起來心情很好。