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出席女王葬禮後 哈梅傳曾想搭拜登空軍1號返美遭拒

編譯徐榆涵／綜合20日電
哈利（右）與梅根被揭想在女王葬禮後與拜登共乘「空軍一號」返美，但遭白宮拒絕。（路透）
哈利（右）與梅根被揭想在女王葬禮後與拜登共乘「空軍一號」返美，但遭白宮拒絕。（路透）

有消息人士向英國每日郵報透露，哈利王子與梅根曾在英國已故女王伊莉莎白二世去年的葬禮後，要求與美國總統拜登共乘總統專機「空軍一號」返美，卻遭白宮以「避免引起騷亂」為由拒絕。

據報導，英國女王伊莉莎白二世去年9月8日去世，英國隨後向各國領導人與正在英國參加慈善活動的哈利夫婦發出邀請，歡迎大家參加已故女王9月19日的葬禮。

有消息人士指出，在得知拜登也將出席已故女王葬禮後，哈利與梅根的工作人員立刻與白宮取得聯繫，詢問他們是否可以與拜登一同搭乘空軍一號返回美國。

報導指出，哈利與梅根乘坐空軍一號，並與美國總統夫婦一起站在飛機台階上揮手，對哈梅夫婦而言是一件極具政治意涵的舉動。

消息人士表示，白宮立即婉拒，且幾乎沒有就相關問題進行任何討論，甚至普遍認為該請求「不可能」。

另一名知情人士表示，「美方應允他們的要求將會引起很大的騷動，並可能將英國王室和白宮的關係推向緊繃狀態。」

英國白金漢宮和美國白宮目前尚未就此事發表評論，哈利與梅根夫婦也未回應媒體的置評請求。報導稱，拜登其實可以邀請任何人與他們共乘空軍一號，不過誰來支付哈利與梅根的費用將是一大難題。

哈利 白宮 梅根

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