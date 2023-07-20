哈梅婚姻觸礁 和「好萊塢式世界」有關？

英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）傳婚姻陷入危機。（美聯社）

外媒18日披露，歷經一連串輿論壓力、事業失敗、與英國王室公開衝突後，哈利 王子與妻子梅根 已筋疲力盡，婚姻陷入危機，兩人決定「先分開一陣子」。

數名熟知英國王室內幕的人士指，兩人正試著釐清到底是什麼打擊了彼此，並表示「哈利無法融入梅根俗氣的好萊塢式世界」；哈利需要一些時間「找回自己」。

知情人士表示，哈利夫婦退出王室、搬到加州過豪奢生活後，如今正面臨龐大的經濟壓力，包括得支付價值1400萬美元的豪宅以及巨額保全費用。

據報導，哈利正計畫前往非洲拍攝一部紀錄片，而梅根將不會隨行。消息人士指出，這趟單獨旅程可能正是哈利所需，因哈利視非洲為「第二個家」，非洲也是讓哈利感到「最接近自己」的地方。

外媒引述知情人士表示，梅根最近雇了一位新的超級經紀人，有意讓自己保持忙碌、把時間填滿。王室專家表示，梅根正試圖創立自己的品牌，並期望從中賺大錢，「這是兩人職涯道路首次產生分歧」。

消息人士直言，經濟壓力加上兩人的情緒問題，「可能讓他們的生活像地獄一樣，也許在不同大陸上（美洲與非洲）分開一段時間有助於兩人找回繼續前進所需的東西」。

另外，英國衛報報導，英國政府宣布本周起開始以英王查理三世（Charles III）的名義發放該國護照，這也是近70多年來，英國護照首次使用「國王陛下」（His Majesty）的稱謂，取代先前的「女王陛下」（Her Majesty）。

使用「女王陛下」稱謂的英國護照仍有效，舊款護照會繼續使用到剩餘庫存用罄為止。此舉和英國皇家郵政 （Royal Mail）的做法雷同：該郵政機構內，使用已逝女王圖樣的章戳亦是逐步更新而非立刻汰換，此做法是英王所授意，目的在避免浪費。