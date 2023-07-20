我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

哈梅婚姻觸礁 和「好萊塢式世界」有關？

編譯陳曉慈、高詣軒／綜合19日電
英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）傳婚姻陷入危機。（美聯社）
英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）傳婚姻陷入危機。（美聯社）

外媒18日披露，歷經一連串輿論壓力、事業失敗、與英國王室公開衝突後，哈利王子與妻子梅根已筋疲力盡，婚姻陷入危機，兩人決定「先分開一陣子」。

數名熟知英國王室內幕的人士指，兩人正試著釐清到底是什麼打擊了彼此，並表示「哈利無法融入梅根俗氣的好萊塢式世界」；哈利需要一些時間「找回自己」。

知情人士表示，哈利夫婦退出王室、搬到加州過豪奢生活後，如今正面臨龐大的經濟壓力，包括得支付價值1400萬美元的豪宅以及巨額保全費用。

據報導，哈利正計畫前往非洲拍攝一部紀錄片，而梅根將不會隨行。消息人士指出，這趟單獨旅程可能正是哈利所需，因哈利視非洲為「第二個家」，非洲也是讓哈利感到「最接近自己」的地方。

外媒引述知情人士表示，梅根最近雇了一位新的超級經紀人，有意讓自己保持忙碌、把時間填滿。王室專家表示，梅根正試圖創立自己的品牌，並期望從中賺大錢，「這是兩人職涯道路首次產生分歧」。

消息人士直言，經濟壓力加上兩人的情緒問題，「可能讓他們的生活像地獄一樣，也許在不同大陸上（美洲與非洲）分開一段時間有助於兩人找回繼續前進所需的東西」。

另外，英國衛報報導，英國政府宣布本周起開始以英王查理三世（Charles III）的名義發放該國護照，這也是近70多年來，英國護照首次使用「國王陛下」（His Majesty）的稱謂，取代先前的「女王陛下」（Her Majesty）。

使用「女王陛下」稱謂的英國護照仍有效，舊款護照會繼續使用到剩餘庫存用罄為止。此舉和英國皇家郵政（Royal Mail）的做法雷同：該郵政機構內，使用已逝女王圖樣的章戳亦是逐步更新而非立刻汰換，此做法是英王所授意，目的在避免浪費。

推特連結：https://twitter.com/ukhomeoffice/status/1681311139148488704

英國國王查理三世。（路透）
英國國王查理三世。（路透）

哈利 梅根 郵政

上一則

俄烏戰爆發1年時 碳排量相當於比利時

下一則

地球最熱7月 美中暑者躺加冰屍袋降溫

延伸閱讀

傳哈利、梅根想和拜登共乘空軍1號返美 白宮秒拒絕

傳哈利、梅根想和拜登共乘空軍1號返美 白宮秒拒絕
婚姻觸礁陷危機？哈利、梅根傳將「分開一陣子」

婚姻觸礁陷危機？哈利、梅根傳將「分開一陣子」
為挽救婚姻 哈利、梅根暫時各走各路 尋找新的方向？

為挽救婚姻 哈利、梅根暫時各走各路 尋找新的方向？
哈利、梅根在美國迅速過氣 準備捲鋪蓋回英國？

哈利、梅根在美國迅速過氣 準備捲鋪蓋回英國？

熱門新聞

加拿大克勞福湖的沉積物，成為科學家判斷新的地質年代「人類世」開始的依據。（美聯社）

加拿大湖底藏關鍵證據 學者：「人類世」始於50年代

2023-07-12 19:42
哈利與梅根被傳要先各走各路，尋找新的發展方向。（路透）

為挽救婚姻 哈利、梅根暫時各走各路 尋找新的方向？

2023-07-18 10:18
澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑。(取材自澳洲太空總署推特)

馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

2023-07-17 22:46
一架俄國蘇愷-25戰鬥轟炸機在俄羅斯南部濱海城鎮葉伊斯克附近墜入亞速海。(擷自推特)

一架蘇愷-25戰機墜落俄國亞速海沿岸 駕駛彈跳逃出

2023-07-17 11:59

拜登又口誤 誤喊澤倫斯基為「普亭」 義加總理驚訝轉頭

2023-07-13 04:45
愈來愈多美國人移居西班牙，包含在海外遠距工作的「數位遊民」（Digital Nomad），以及享受退休新生活的人。路透

愈來愈多美國人移居西班牙 成了當地房價推手

2023-07-18 15:55

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因