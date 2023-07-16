哈梅在美屢踢鐵板 準備回英？

哈利（右）被傳和皇室家人聯繫，想逃回英國，梅根則有意繼續在美國打拚。（路透資料照片）

關於英國哈利 王子與妻子梅根 的報導，通常負面居多，因為兩人在英國極不受民眾歡迎，更有不少專門抹黑兩人的網站，三不五時丟出抨擊他們的內容。兩人去年底在Netflix推出紀錄片，號稱要「自己發聲、說出故事的真相」，果然開出收視大紅盤，也再度招來全英國上下圍剿，但美國電視最高榮耀艾美獎 入圍名單上，該節目竟然不見蹤影，英國酸民和媒體馬上歡欣慶祝哈利和梅根又踢到大鐵板。

哈利與梅根近來從與Spotify分道揚鑣後被譏諷是騙子開始，建立媒體帝國的夢想一再被潑冷水，雖然梅根和美國最大的經紀公司之一簽約、團隊裡還有傳奇經紀人阿里伊曼紐，可是沒簽到她的另一家大公司老闆批評她根本沒才華的新聞被酸民們轉發得比她進入大公司還要頻繁，所有人都認為她的美國紅星夢差不多快到清醒的時候，更唱衰她與哈利在美國快要混不下去，沒辦法再維持體面的生活。

美國「In Touch」雜誌則稱，哈利感覺苗頭不對，趕快設法和大哥威廉聯繫上，表示願意和梅根回英國、最乖順聽話的「備胎」，展現對父兄的忠誠，讓被他之前一堆爆料弄得尷尬無比的威廉，一時之間不知道如何回應。至於梅根還沒有想放棄，對於哈利這麼快投降臉色鐵青，她還想在美國拚一拚。

以之前哈利對皇室的態度，就算再怎麼輸誠也很難讓他們信服、放下芥蒂，皇室到現在也沒跟他和解，恐怕心結沒那麼容易打開，他和梅根應該還是繼續在美國發展的可能性居多。