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哈利、梅根未受邀英王官方壽辰遊行 背後有人搞鬼？

記者蘇詠智／即時報導
哈利（右）與梅根繼續受到英國皇室的無視，重大活動也不邀請。（路透資料照片）
哈利（右）與梅根繼續受到英國皇室的無視，重大活動也不邀請。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根，和皇室之間關係深陷谷底，在他的父親、現任英王查理三世完成加冕大典後，果然再也不需要他回到英國來上演「家族未分裂」的戲碼，可以開始把他們兩個當空氣，預定本月要舉行的「英王官方壽辰」大遊行，皇室重要成員向來都不太會缺席，哈利以往也幾乎都被安排參加，今年卻到離活動剩不到一周的現在，都還沒有對他與梅根發出邀請。

「英王官方壽辰」也算是當地的重要假日，有趣的是，這一天通常都不會是現任英王真正的生日，而是他們另找一天做為官方壽辰日，查理選定的是6月第3個周六，今年就是17日，哈利與梅根若到現在還沒被邀，應該就不會接到邀請了，皇室用意很明顯就是當他們已經不是家族的一分子，連演都不想演了。

查理和二兒子、媳婦的關係未能和緩。（路透資料照片）
查理和二兒子、媳婦的關係未能和緩。（路透資料照片）

雖然哈利和梅根不見得會公開抱怨此事，心裡肯定很難不介意，這也顯示當伊麗莎白二世女王還在世時，兩人主動提離英赴美、卸下所有皇室勤務，那時皇室的態度還是「他們仍是家族的成員，還有可能參與家族活動」，等到查理繼位，這點原則也都不保，哈利跟梅根是公然的被不當成自家人。

歐美小報盛傳，哈利的兄長威廉與繼母卡蜜拉，都是他在回憶錄「備胎」（直譯）中批評得很厲害的對象，是最氣他的人，卡蜜拉身為王后，在查理身邊有很多可以動手腳的空間，打定主意要封殺哈利到底，查理本來看似對哈利還心軟，在卡蜜拉的強硬態度下，也對哈利明顯保持距離。至於身為王儲的威廉，殺傷力更強大，哈利有可能在他當家作主的時期，就會真的被逐出王室，現在威廉已經有在鼓動皇室考慮踢掉哈利的一些動作。

在此情況下，哈利的一雙子女亞契、莉莉這一個多月各自過生日，英皇室完全沒公開道賀，對他們不聞不問，似乎就頗合理了。英國皇室特派認為哈利、梅根與皇室鬧翻，損失最大的是他們的孩子，到現在亞契再也沒辦法與一堆堂哥堂姊建立情誼，莉莉更慘到出生以後沒見過多少皇室家人，就算他們的爺爺查理，沒有剝奪他們的王子、公主頭銜，但他們的成長過程已經會和美國的有錢人家小孩沒啥差別，一點貴族的邊都沾不太到。

卡蜜拉被指對於繼子心有芥蒂，刻意將他邊緣化。（路透資料照片）
卡蜜拉被指對於繼子心有芥蒂，刻意將他邊緣化。（路透資料照片）

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