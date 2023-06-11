哈利、梅根未受邀英王官方壽辰遊行 背後有人搞鬼？

哈利（右）與梅根繼續受到英國皇室的無視，重大活動也不邀請。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 ，和皇室之間關係深陷谷底，在他的父親、現任英王查理三世完成加冕大典後，果然再也不需要他回到英國來上演「家族未分裂」的戲碼，可以開始把他們兩個當空氣，預定本月要舉行的「英王官方壽辰」大遊行，皇室重要成員向來都不太會缺席，哈利以往也幾乎都被安排參加，今年卻到離活動剩不到一周的現在，都還沒有對他與梅根發出邀請。

「英王官方壽辰」也算是當地的重要假日，有趣的是，這一天通常都不會是現任英王真正的生日，而是他們另找一天做為官方壽辰日，查理選定的是6月第3個周六，今年就是17日，哈利與梅根若到現在還沒被邀，應該就不會接到邀請了，皇室用意很明顯就是當他們已經不是家族的一分子，連演都不想演了。

查理和二兒子、媳婦的關係未能和緩。（路透資料照片）

雖然哈利和梅根不見得會公開抱怨此事，心裡肯定很難不介意，這也顯示當伊麗莎白二世女王還在世時，兩人主動提離英赴美、卸下所有皇室勤務，那時皇室的態度還是「他們仍是家族的成員，還有可能參與家族活動」，等到查理繼位，這點原則也都不保，哈利跟梅根是公然的被不當成自家人。

歐美小報盛傳，哈利的兄長威廉 與繼母卡蜜拉，都是他在回憶錄「備胎」（直譯）中批評得很厲害的對象，是最氣他的人，卡蜜拉身為王后，在查理身邊有很多可以動手腳的空間，打定主意要封殺哈利到底，查理本來看似對哈利還心軟，在卡蜜拉的強硬態度下，也對哈利明顯保持距離。至於身為王儲的威廉，殺傷力更強大，哈利有可能在他當家作主的時期，就會真的被逐出王室，現在威廉已經有在鼓動皇室考慮踢掉哈利的一些動作。