FBI解密：英女王1983訪美 「曾遇暗殺威脅」

FBI最新解密文件顯示，已故英國女王伊麗莎白二世(左二)1983年訪美期間，曾面臨潛在的「暗殺威脅」；圖為女王1984年與美國時任總統雷根(右二)。(美聯社)

聯邦調查局（FBI ）最新公布的文件顯示，已逝的英國女王伊麗莎白二世在1983年訪問美國期間曾面臨潛在的「暗殺威脅」。

BBC報導，聯邦調查局近日公布一份與已逝女王去年有關的文件，其中提及聯邦調查局曾接獲潛在的愛爾蘭共和軍威脅的消息。

文件中提到一名經常光顧舊金山一家愛爾蘭酒吧的警官向聯邦特務透露自己注意到在該酒吧遇到的一名男子，對方打電話表示「我正在為在北愛爾蘭被橡膠子彈殺死的女兒報仇」，此消息的時間點為1983年2月4日，大約是伊麗莎白二世訪問加州的一個月前。

據悉，該警官警告稱「他打算傷害伊麗莎白女王，他會把物體從金門大橋 上砸向下方的皇家遊艇，或者會在伊麗莎白女王訪問優勝美地 國家公園時試圖殺死她」。

為應對這項恐嚇，美國特勤局曾計畫「在遊艇靠近時封閉金門大橋上的人行道」。尚不清楚在優勝美地的應對措施，但當時英女王依計畫前往訪問。FBI亦未公布逮捕細節。

因應美國媒體機構依據「資訊自由法」（FOIA）提出的要求，FBI已將這份102頁的文件上傳至FBI資訊網站Vault。

FBI告訴美國廣播公司新聞網（NBC News），本周可能還會公布「其他紀錄」，但沒有訂定發布日程。