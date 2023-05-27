我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

FBI解密：英女王1983訪美 「曾遇暗殺威脅」

編譯中心╱綜合26日電
FBI最新解密文件顯示，已故英國女王伊麗莎白二世(左二)1983年訪美期間，曾面臨潛在的「暗殺威脅」；圖為女王1984年與美國時任總統雷根(右二)。(美聯社)
FBI最新解密文件顯示，已故英國女王伊麗莎白二世(左二)1983年訪美期間，曾面臨潛在的「暗殺威脅」；圖為女王1984年與美國時任總統雷根(右二)。(美聯社)

聯邦調查局（FBI）最新公布的文件顯示，已逝的英國女王伊麗莎白二世在1983年訪問美國期間曾面臨潛在的「暗殺威脅」。

BBC報導，聯邦調查局近日公布一份與已逝女王去年有關的文件，其中提及聯邦調查局曾接獲潛在的愛爾蘭共和軍威脅的消息。

文件中提到一名經常光顧舊金山一家愛爾蘭酒吧的警官向聯邦特務透露自己注意到在該酒吧遇到的一名男子，對方打電話表示「我正在為在北愛爾蘭被橡膠子彈殺死的女兒報仇」，此消息的時間點為1983年2月4日，大約是伊麗莎白二世訪問加州的一個月前。

據悉，該警官警告稱「他打算傷害伊麗莎白女王，他會把物體從金門大橋上砸向下方的皇家遊艇，或者會在伊麗莎白女王訪問優勝美地國家公園時試圖殺死她」。

為應對這項恐嚇，美國特勤局曾計畫「在遊艇靠近時封閉金門大橋上的人行道」。尚不清楚在優勝美地的應對措施，但當時英女王依計畫前往訪問。FBI亦未公布逮捕細節。

因應美國媒體機構依據「資訊自由法」（FOIA）提出的要求，FBI已將這份102頁的文件上傳至FBI資訊網站Vault。

FBI告訴美國廣播公司新聞網（NBC News），本周可能還會公布「其他紀錄」，但沒有訂定發布日程。

FBI 優勝美地 金門大橋

上一則

日相7月將赴北約峰會 中：別破壞地區和平

下一則

俄：烏危機可能持續數十年 美：俄不會獲軍事勝利

延伸閱讀

華裔教授郗小星 被誣中國間諜 獲准控FBI

華裔教授郗小星 被誣中國間諜 獲准控FBI
趁父母熟睡縱火 西維州7歲童被控罪

趁父母熟睡縱火 西維州7歲童被控罪
FBI文件揭露：英已逝女王1983年訪加州「曾面臨暗殺威脅」

FBI文件揭露：英已逝女王1983年訪加州「曾面臨暗殺威脅」
被誣中國間諜 天普華裔教授郗小星獲准控FBI

被誣中國間諜 天普華裔教授郗小星獲准控FBI

熱門新聞

威廉與凱特據傳對於皇室中的某位長輩非常不滿。（路透資料照片）

英皇室風波再起 凱特跟卡蜜拉就是不和？

2023-05-23 12:52
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
IBM位於英國的一名IT部門員工，2008年因重病請假，沒想到這一休就是15年，期間仍領百萬年薪。然而去年這名男子卻將公司一狀告上法院，指控這些年來他從未獲得加薪，遭到雇主歧視。（路透）

IBM員工請病假15年照領年薪 告公司「未加薪」判決出爐

2023-05-20 05:48
傭兵組織瓦格納集團在巴赫姆特揮舞旗幟。(路透)

烏克蘭指揮官承認：巴赫姆特大部分已被俄軍拿下

2023-05-21 10:53
查理（左）對卡蜜拉沒有辦法，最後總是聽她的。（路透資料照片）

得罪後母死路一條？卡蜜拉要封殺哈利 查理擋不了

2023-05-21 08:52
示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂