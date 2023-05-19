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哈利梅根被狗仔車追逐險撞毀 英皇室友人這樣說…

記者蘇詠智／即時報導
哈利與梅根在美國人氣略有回升。（路透資料照片）
哈利與梅根在美國人氣略有回升。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根，日前在紐約出席頒獎典禮後，與狗仔車發生高速追逐，差點就造成車禍，他對此相當不滿，有的人也想起他母親黛安娜當年出意外去世的情形，但和他是死對頭的英國媒體消遣：「從狗仔拍攝的片段看來，沒有那麼危險啊。」而和他不睦的其他英皇室成員也有友人講風涼話：「威廉、凱特以前都碰過這種事，大家都理解他一定會生氣，可是發表一些歇斯底里的言論，好像也於事無補。」

自從哈利與梅根主動宣布要卸下英皇室重要成員身分、到美國另謀發展，英國許多民眾和媒體就視他倆為「叛徒」，加上兩人後來數度對外公開抨擊皇室，指出皇室運作的缺失，更被他們當成眼中釘，難得哈利承認在美國也躲不掉狗仔騷擾，還差一點跟梅根一起出車禍，英國媒體與皇室友人哪忍得住不藉故消遣一番？哈利原是想討拍，結果招來一堆冷嘲熱諷。

比起英國人，老美對哈利和梅根的態度明顯好上一大截，可是蜜月期也快到盡頭，對他們的好感迅訴下滑中，連影劇圈也不例外。琥碧戈柏也打槍他們，表示紐約人都知道以當地交通，不太會碰上「飛車高速追逐」這種事，那大家在紐約都可以準時進入戲院了，會有「飛車高速追逐」，那是在洛杉磯才會出現的事情，這番話得到其他人的認同。

其實根據在美國的新民調顯示，哈利和梅根的人氣比起年初因為Netflix和哈利的回憶錄而與皇室再度槓上時，已經明顯回升，顯然之前哈利的父王查爾斯舉行加冕大典，帶動一波皇室成員整體人氣攀升，不過哈利與梅根在美國人心目中，尚沒有未來的英國國王、王后威廉與凱特那麼受歡迎。

哈利與梅根差點被狗仔逼到出車禍，英皇室友人藉機講風涼話。（路透資料照片）
哈利與梅根差點被狗仔逼到出車禍，英皇室友人藉機講風涼話。（路透資料照片）

哈利 英國 梅根

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