1天快閃、沒和解 英王室成員也好奇：哈利回來幹嘛？
英王查理三世的加冕大典已順利完成，他與妻子卡蜜拉在全球觀眾眼前戴上王冠，他的大兒子與媳婦，也就是未來的英王與王后威廉、凱特，也都在流程中有顯著的露臉，公開和王室鬧不和的小兒子哈利，如之前宣稱的返回英國，乖乖擔任觀禮來賓，並沒有參與到任何環節，在典禮結束後迅速離開英國回到美國，免得錯過4歲兒子亞契的生日會。儘管哈利行動表達對父親的支持，因為前後停留時間都太短，沒辦法和家人在典禮以外掏心掏肺多聊，並沒有助於彼此的關係修好，因此歐美媒體報導，連王室家族的成員都好奇：他到底回來幹嘛？
哈利返英在查理的加冕大典上觀禮，看起來沒有實質的作用，但他若拒絕王室的邀請，肯定繼續遭到英國媒體與民眾的抨擊，快閃而沒啥實質建樹的返英，最起碼只是引來不痛不癢的質疑而已，絕對不比去要好些，況且在查理的心中，人到一定比不到要好，現在英國王室是他當家作主，哈利不要得罪他比較好。
據歐美媒體的報導，哈利這一趟意外的喜形於色，尤其在典禮進行時，看起來相當開心，並沒有太多被冷落的失望表情，大出外界意外。
其實在返英之前，哈利早有心理準備，這一趟回去絕對不可能被熱情款待，各種媒體報導關於王室人員怎麼小心提防、刻意冷落他免得他又搶過父親成為外界關注焦點，他也一定都看在眼裡，所以他反而能夠以一種「應付了事」的心態面對，沒有太多期待也就不會失望。而沒有陪他出席加冕的妻子梅根，隔天則與一些好友去爬山，哈利沒有陪在她身邊，她在美國充滿獨立自主的丰采，也不用配合王室多如牛毛的要求和限制，顯得神清氣爽。
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