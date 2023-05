「梅根不想讓世界看到照片」曝光 父受訪盼修復關係

英王查理三世的加冕大典6日舉行,當天哈利王子將飛到英國 出席,他的妻子梅根 則留在家中陪孩子過生日。在這個重大的典禮前夕,澳洲 「7NEWS」於當地時間4月30日晚間,播出梅根相關的電視節目,並採訪她的父親、與同父異母的手足們。該節目的製作人,近日也分享一張梅根的舊照,指出「這是她絕對不想讓世界看到的照片」。

梅根的父親在節目上曝光多張沒跟小時候的照片。(取材自推特@tauerbach)

紐約郵報報導,7NEWS焦點節目製作人奧爾巴赫(Taylor Auerbach),4月28日分享了一張梅根家人提供的照片。照片中的梅根看起來相當年輕,頭髮綁成一個凌亂的髮髻,前方放著餐盤。奧爾巴赫沒有公布照片拍攝地點與時間,僅表示「這是梅根永遠不想讓世界看到的照片」。

梅根學生時期獲選為「返校日皇后」的畫面。(取材自推特@tauerbach)

該特別節目的預告也於26日公開,透露內容將提及梅根的童年回憶、家庭真相與秘密影音。包括她曾獲選為「返校日皇后」的畫面。節目也找來梅根的父親湯瑪斯(Thomas Markle),以及她同父異母的手足進行訪談。她同父異母的姊姊聲稱「要不是因為爸爸,她(梅根)現在還是一個服務生」。湯瑪斯則拿著她以前的照片,痛心地問「我該如何修復父女關係?」

梅根的父親(左)接受澳洲媒體訪問。(取材自推特@tauerbach)

WORLD EXCLUSIVE: This Sunday on ⁦@7NewsSpotlight⁩ - Meghan Markle as you’ve never seen her before. For the first time, the Markles unite with an extraordinary message on the eve King Charles III’s coronation. These hidden tapes will stun the world! Only on ⁦@Channel7⁩ pic.twitter.com/a9mk8osvYc