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「梅根不想讓世界看到照片」曝光 父受訪盼修復關係

TVBS新聞網／編輯劉哲琪即時報導
澳洲節目製作人，公布一張「梅根永遠不想讓世界看到的照片」。（取材自推特＠tauerbach）
澳洲節目製作人，公布一張「梅根永遠不想讓世界看到的照片」。（取材自推特＠tauerbach）

英王查理三世的加冕大典6日舉行，當天哈利王子將飛到英國出席，他的妻子梅根則留在家中陪孩子過生日。在這個重大的典禮前夕，澳洲「7NEWS」於當地時間4月30日晚間，播出梅根相關的電視節目，並採訪她的父親、與同父異母的手足們。該節目的製作人，近日也分享一張梅根的舊照，指出「這是她絕對不想讓世界看到的照片」。

梅根的父親在節目上曝光多張沒跟小時候的照片。（取材自推特＠tauerbach）
梅根的父親在節目上曝光多張沒跟小時候的照片。（取材自推特＠tauerbach）

紐約郵報報導，7NEWS焦點節目製作人奧爾巴赫（Taylor Auerbach），4月28日分享了一張梅根家人提供的照片。照片中的梅根看起來相當年輕，頭髮綁成一個凌亂的髮髻，前方放著餐盤。奧爾巴赫沒有公布照片拍攝地點與時間，僅表示「這是梅根永遠不想讓世界看到的照片」。

梅根學生時期獲選為「返校日皇后」的畫面。（取材自推特＠tauerbach）
梅根學生時期獲選為「返校日皇后」的畫面。（取材自推特＠tauerbach）

該特別節目的預告也於26日公開，透露內容將提及梅根的童年回憶、家庭真相與秘密影音。包括她曾獲選為「返校日皇后」的畫面。節目也找來梅根的父親湯瑪斯（Thomas Markle），以及她同父異母的手足進行訪談。她同父異母的姊姊聲稱「要不是因為爸爸，她（梅根）現在還是一個服務生」。湯瑪斯則拿著她以前的照片，痛心地問「我該如何修復父女關係？」

梅根的父親（左）接受澳洲媒體訪問。（取材自推特＠tauerbach）
梅根的父親（左）接受澳洲媒體訪問。（取材自推特＠tauerbach）

2018年，湯姆斯遭踢爆遭收下狗仔的錢，刻意讓對方擺拍一系列照片，導致他後來宣布不去英國出席梅根的婚禮。梅根也曾洋洋灑灑寫下五頁的親筆信，控訴父親對她造成的傷害。

梅根「不想被全球看到」舊照曝光　父受訪盼修復兩人關係

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梅根 英國 澳洲

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