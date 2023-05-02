缺席英王加冕 梅根中計？傳皇室設法讓她打消出席念頭
英國哈利王子與妻子梅根和皇室公然鬧不和，本周末的國王查理三世加冕大典，各方本來好奇他們會不會受邀，結果查理還是對小兒子與兒媳發出邀請，最後卻只有哈利要快閃回英國參與，梅根會留在美國陪兒子亞契歡度4歲生日。雖然梅根的決定照樣受到英國媒體與皇室支持者的砲轟，但專門報導名流八卦的「國家詢問報」稱這正中皇室的下懷，他們本來就故意在邀請時提出一堆讓梅根感到掃興的安排，確保她完全不會想陪哈利回英國，而梅根果然中計，乖乖待在美國。
關於皇室的一切，有許多外人很難理解的複雜內幕，就連「請王子返英出席加冕大典」，都變成心理戰，務求只有哈利回英國，因而人員們必須設法讓梅根主動作出留在美國的決定，「國家詢問報」稱他們明白梅根最愛出風頭、想要獨佔目光焦點，典禮的流程就刻意不讓她和哈利有機會露臉，大多數時間只能在台下觀禮，她果真興趣缺缺。接著又讓她和哈利有可能面對一堆氣憤他們的皇室愛好者，一想到恐怕被當眾報以噓聲或羞辱，梅根就更沒有意願要回英國自討沒趣。「國家詢問報」報導，英皇室成員們認為只要哈利隻身返英，就有機會喚醒他的理智，免得受到梅根的不良影響，說到底，皇室成員還是覺得哈利是被「那個美國女人」洗腦、帶壞。
不過對於八卦刊物的各種陰謀論，梅根與哈利決定無視，隨性過他們的日子。在查理的加冕大典過後，彼此之間要恢復往來的機會不太多，梅根已經和美國最大的經紀公司之一WME簽約，剛好趁這些時間開發未來的新業務，能否徹底和皇室保持距離，關鍵就在能不能成功，梅根應該也希望可以不要再被外界視為「只會消費皇室」，兩人一時之間，也不太會跟皇室修補好關係了。
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