缺席英王加冕 梅根中計？傳皇室設法讓她打消出席念頭

梅根被指不出席英王加冕大典，是中了皇室人員的計。（美聯社資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 和皇室公然鬧不和，本周末的國王查理三世加冕大典，各方本來好奇他們會不會受邀，結果查理還是對小兒子與兒媳發出邀請，最後卻只有哈利要快閃回英國參與，梅根會留在美國陪兒子亞契歡度4歲生日。雖然梅根的決定照樣受到英國媒體與皇室支持者的砲轟，但專門報導名流八卦的「國家詢問報」稱這正中皇室的下懷，他們本來就故意在邀請時提出一堆讓梅根感到掃興的安排，確保她完全不會想陪哈利回英國，而梅根果然中計，乖乖待在美國。

關於皇室的一切，有許多外人很難理解的複雜內幕，就連「請王子返英出席加冕大典」，都變成心理戰，務求只有哈利回英國，因而人員們必須設法讓梅根主動作出留在美國的決定，「國家詢問報」稱他們明白梅根最愛出風頭、想要獨佔目光焦點，典禮的流程就刻意不讓她和哈利有機會露臉，大多數時間只能在台下觀禮，她果真興趣缺缺。接著又讓她和哈利有可能面對一堆氣憤他們的皇室愛好者，一想到恐怕被當眾報以噓聲或羞辱，梅根就更沒有意願要回英國自討沒趣。「國家詢問報」報導，英皇室成員們認為只要哈利隻身返英，就有機會喚醒他的理智，免得受到梅根的不良影響，說到底，皇室成員還是覺得哈利是被「那個美國女人」洗腦、帶壞。