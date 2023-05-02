我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／現才知道 雙語能力正幫你對抗老年癡呆

世界OnAir / 書寫歷史女強人故事 專訪作家章淑仁

缺席英王加冕 梅根中計？傳皇室設法讓她打消出席念頭

記者蘇詠智／即時報導
梅根被指不出席英王加冕大典，是中了皇室人員的計。（美聯社資料照片）
梅根被指不出席英王加冕大典，是中了皇室人員的計。（美聯社資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根和皇室公然鬧不和，本周末的國王查理三世加冕大典，各方本來好奇他們會不會受邀，結果查理還是對小兒子與兒媳發出邀請，最後卻只有哈利要快閃回英國參與，梅根會留在美國陪兒子亞契歡度4歲生日。雖然梅根的決定照樣受到英國媒體與皇室支持者的砲轟，但專門報導名流八卦的「國家詢問報」稱這正中皇室的下懷，他們本來就故意在邀請時提出一堆讓梅根感到掃興的安排，確保她完全不會想陪哈利回英國，而梅根果然中計，乖乖待在美國。

關於皇室的一切，有許多外人很難理解的複雜內幕，就連「請王子返英出席加冕大典」，都變成心理戰，務求只有哈利回英國，因而人員們必須設法讓梅根主動作出留在美國的決定，「國家詢問報」稱他們明白梅根最愛出風頭、想要獨佔目光焦點，典禮的流程就刻意不讓她和哈利有機會露臉，大多數時間只能在台下觀禮，她果真興趣缺缺。接著又讓她和哈利有可能面對一堆氣憤他們的皇室愛好者，一想到恐怕被當眾報以噓聲或羞辱，梅根就更沒有意願要回英國自討沒趣。「國家詢問報」報導，英皇室成員們認為只要哈利隻身返英，就有機會喚醒他的理智，免得受到梅根的不良影響，說到底，皇室成員還是覺得哈利是被「那個美國女人」洗腦、帶壞。

不過對於八卦刊物的各種陰謀論，梅根與哈利決定無視，隨性過他們的日子。在查理的加冕大典過後，彼此之間要恢復往來的機會不太多，梅根已經和美國最大的經紀公司之一WME簽約，剛好趁這些時間開發未來的新業務，能否徹底和皇室保持距離，關鍵就在能不能成功，梅根應該也希望可以不要再被外界視為「只會消費皇室」，兩人一時之間，也不太會跟皇室修補好關係了。

查爾斯（左起）、卡蜜拉與梅根，很難在公眾場合和平共處。（美聯社資料照片）
查爾斯（左起）、卡蜜拉與梅根，很難在公眾場合和平共處。（美聯社資料照片）
哈利（右）將隻身返英出席父王加冕大典，梅根留在美國。（美聯社資料照片）
哈利（右）將隻身返英出席父王加冕大典，梅根留在美國。（美聯社資料照片）

梅根 哈利 英國

上一則

印尼開齋節假期結束確診數攀升 當局籲提高警覺

下一則

英國王室穿搭有學問 專家：可無聲勝有聲

延伸閱讀

凱特永不原諒梅根 因堅信她懷有這恐怖目的？

凱特永不原諒梅根 因堅信她懷有這恐怖目的？
梅根不管皇室紛擾 簽進美國最大經紀公司之一

梅根不管皇室紛擾 簽進美國最大經紀公司之一
哈利NBA球賽公開索吻梅根慘遭拒絕 13萬人同步見證

哈利NBA球賽公開索吻梅根慘遭拒絕 13萬人同步見證
梅根消失多時再露面遭爆整形 網酸「她想整成凱特」

梅根消失多時再露面遭爆整形 網酸「她想整成凱特」

熱門新聞

澤倫斯基(左)與習近平(右)在俄烏開戰後首次通話。(Getty Images)

與習近平通話後 澤倫斯基立即任命駐中國大使

2023-04-26 12:19
金正恩帶女兒金主愛出席大會坐C位，胞妹金與正已被移至後排。（Getty Images）

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

2023-05-02 08:29

哈利NBA球賽公開索吻梅根慘遭拒絕 13萬人同步見證

2023-04-26 23:24
美國總統拜登夫婦與英國國王查理三世。資料照片。（路透 / EYEPRESS Images）

拜登缺席查理三世加冕典禮是「怠慢」？歷史學家：這是傳統

2023-04-29 08:07
印度北阿坎德邦民航發展局官員日前搭飛機前往視察時，慘遭直升機尾翼螺旋槳擊中，當場爆頭身亡。(取材自推特)

恐怖畫面曝光 印官員執意做1動作 慘遭螺旋槳爆頭慘死

2023-04-25 22:19
美國總統拜登（左）與南韓總統尹錫悅（右）日前發表「華盛頓宣言」，圖為尹錫悅在美國白宮獻唱經典老歌「美國派」，拜登為其歡呼。（路透）

南韓終於選邊站加入「美國派」財信董事長：恐排擠到台灣

2023-04-29 20:12

超人氣

更多 >
何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重

何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重
何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了
一天數十通陌生電話 洛縣華女崩潰

一天數十通陌生電話 洛縣華女崩潰
美股重挫 道指大跌逾500點

美股重挫 道指大跌逾500點
這十款二手車品牌 今年貶值最多

這十款二手車品牌 今年貶值最多