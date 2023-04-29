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凱特永不原諒梅根 因堅信她懷有這恐怖目的？

記者蘇詠智／即時報導
凱特（右一）對梅根（左二）充滿憤怒，無法原諒梅根。（路透資料照片）
凱特（右一）對梅根（左二）充滿憤怒，無法原諒梅根。（路透資料照片）

隨著英王查理三世的加冕大典日期逐漸逼近，皇室成員之間的愛恨情仇再度成為各方談論的焦點，尤以幾個重要女性之間的情結最受到矚目，不管現任王后卡蜜拉與未來王后凱特間的關係、凱特和妯娌沒跟之間的關係等，都備受外界討論。眾所周知，凱特與梅根並不很對盤，隨著梅根和丈夫哈利主動卸下皇室重要成員的身份，之後公開批評皇室，都讓他們和凱特及她的夫婿威廉，關係變得愈來愈緊張。

英國皇室絕對不是一個正常的家庭環境，從過去到現在一直都是為了皇室領袖而存在，皇室領袖第一優先、為了他可以犧牲其他任何人，其他人也不能有個人意見，只能配合，讓在好萊塢當過藝人、堅信靠自己努力可以得到一切的梅根非常不能適應，尤其不滿皇室人員對於威廉和凱特捧在手掌心，而她與哈利不能得到同等的照顧，還時不時要被破壞形象來保住威廉和凱特，不准比他們跟伊麗莎白二世女王更出風頭。相較於從未正式出社會工作的凱特，梅根是個獨立自主的女性，經過職場的挑戰，懂得怎樣爭取自己想要的，不免看「胸無大志、只想嫁入皇室」且還被呵護到包裝出完美形象的凱特愈看愈受不了。

威廉與凱特身為英國未來國王、王后，是皇室人員極力呵護的目標。（路透資料照片）
威廉與凱特身為英國未來國王、王后，是皇室人員極力呵護的目標。（路透資料照片）

但根據Radar網站，凱特對梅根也是充滿強烈的憤怒，理由非常好理解，梅根與哈利三番兩次砲轟英國皇室，讓部分民眾對皇室的印象一路下滑，對於君主制的支持也與日遞減，皇室人員都擔心君主制恐有一日遭到破壞、崩解，而目前已是準王后、只等著查理和卡蜜拉的時代結束，就輪到自己和威廉的凱特，眼看梅根造成這麼大的殺傷力，堅信她懷抱著「毀掉皇室」的企圖，直接危及自身的王后地位，自然氣她氣到無法原諒。當然，凱特自認對梅根並不差，有「試圖盡力」幫梅根適應皇室生活，可是梅根感受到的卻是凱特從一開始就對她冷淡、沒有啥太親熱的表現。兩位失和的妯娌，果然彼此的認知充滿相當大的不同。

凱特 梅根 威廉

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