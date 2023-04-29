英王室民望新低 僅29％挺君主制 梅根簽約重返娛樂圈

歷史超過百年的美國最大經紀公司之一WME，宣布簽下梅根。(取材自Instagram)

英國 國王查理三世下周六加冕，最新民調 顯示，英國民眾對王室的支持度創新低；而已經脫離王室的前王妃梅根 此時跟著拋出震撼彈，宣布與美國最大經紀公司之一、威廉莫利斯奮進娛樂公司WME（William Morris Endeavor）簽約，重返娛樂圈，未來她將與巨石強森（Dwayne Johnson）的王牌經紀人Jill Smoller一起工作。

根據英國國家社會研究中心（NatCen）最新民調，英國人對君主制的支持度去年還有38％，今年僅剩29％，是1983年開始民調以來的新低；此外，45％的英國民眾認為君主制應該被廢除或是非常不重要。

英國民眾對君主制的看法呈現世代差異，在18至34歲的年輕人中，只有12％認為君主制非常重要，而在55歲及以上的人之中，則有42％支持君主制。

路透報導，英王查理三世下周加冕登基時，英國最大反君主制團體「共和國」也將在遊行路線中的查理一世雕像旁聚集，展開歷來最大型抗議活動，推動國家元首民選。

英國每日郵報報導，曾是好萊塢演員的梅根「脫英」3年，和王室爭議不斷，但似乎不妨礙她回歸藝人身分。WME公司透過推文表示，未來將「全方位」建立梅根的演藝事業，「包括電影、電視製作，品牌合作等等」，暗示她未來的發展重點不限於演戲，可能會參與影視製作；外界猜測，梅根有可能會嘗試當導演。

有125年歷史的WME，不僅是全美3家最大的經紀公司之一，旗下曾有過的巨星包括影壇泰斗卓別林、影后珊卓布拉克、搞笑王金凱瑞等，這一次該公司簽下梅根，被視為近期最風光的出擊。

而WME為梅根排出黃金陣容，除了經紀圈內的傳奇人物、名劇「我家也有大明星」主角所影射的阿里伊曼紐之外，巨石強森和小威廉絲的公關與經紀人也會分別加入，讓梅根想在影劇圈做出一番成績，更顯如虎添翼。