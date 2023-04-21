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卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

記者蘇詠智／即時報導
湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）
湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

英國王室的「宮鬥」隨著查理三世的加冕大典即將來臨，也開始進入白熱化的階段？過去被視為「心機小三」的王后卡蜜拉，在與備受世人喜愛的已故查理前妻—黛安娜之間的愛情角力中得到最後勝利，原本該是黛安娜的后冠也即將在加冕大典當天，戴在她的頭上。除了八卦雜誌稱卡蜜拉準備奪權、擠壓媳婦凱特的空間外，查理的次子哈利王子，也在自己的回憶錄「備胎」（直譯）中批評卡蜜拉很危險，是個壞人，為了自身與媒體拉近關係、改善形象，會不停爆王室的料，甚至抹黑他的妻子梅根，卡蜜拉等於兩個媳婦都是她的潛在敵人，英王室後宮只許她一人獨大。

針對哈利的指控，以及各方的懷疑，卡蜜拉在上一段婚姻中所生的兒子湯姆派克鮑爾斯表示：「我才不管大家怎麼講，這也沒有為了爭取什麼東西的計謀，我媽媽就是嫁給了她愛的人，事情就是這樣。」

可惜除了親生兒子力挺，卡蜜拉仍被報導對於加冕大典的細節都有意見，已經擺出王后的派頭，也安排了自己的孫兒們在典禮當天參與，甚至連查理的孫子孫女都不一定全員到齊，「外戚」之患已成隱憂。卡蜜拉吞下外界的批評和歧視這麼多年，終於要登上大位，如果她真的準備好好利用王后的身分來出風頭、享受榮華富貴，似乎也不太令人意外。

查爾斯（左）與卡蜜拉將在下個月初的加冕大典戴上王與后冠。（路透資料照片）
查爾斯（左）與卡蜜拉將在下個月初的加冕大典戴上王與后冠。（路透資料照片）
卡蜜拉的「心機女」形象很難洗清。（路透資料照片）
卡蜜拉的「心機女」形象很難洗清。（路透資料照片）

哈利 凱特 查理三世

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