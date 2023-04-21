卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠
英國王室的「宮鬥」隨著查理三世的加冕大典即將來臨，也開始進入白熱化的階段？過去被視為「心機小三」的王后卡蜜拉，在與備受世人喜愛的已故查理前妻—黛安娜之間的愛情角力中得到最後勝利，原本該是黛安娜的后冠也即將在加冕大典當天，戴在她的頭上。除了八卦雜誌稱卡蜜拉準備奪權、擠壓媳婦凱特的空間外，查理的次子哈利王子，也在自己的回憶錄「備胎」（直譯）中批評卡蜜拉很危險，是個壞人，為了自身與媒體拉近關係、改善形象，會不停爆王室的料，甚至抹黑他的妻子梅根，卡蜜拉等於兩個媳婦都是她的潛在敵人，英王室後宮只許她一人獨大。
針對哈利的指控，以及各方的懷疑，卡蜜拉在上一段婚姻中所生的兒子湯姆派克鮑爾斯表示：「我才不管大家怎麼講，這也沒有為了爭取什麼東西的計謀，我媽媽就是嫁給了她愛的人，事情就是這樣。」
可惜除了親生兒子力挺，卡蜜拉仍被報導對於加冕大典的細節都有意見，已經擺出王后的派頭，也安排了自己的孫兒們在典禮當天參與，甚至連查理的孫子孫女都不一定全員到齊，「外戚」之患已成隱憂。卡蜜拉吞下外界的批評和歧視這麼多年，終於要登上大位，如果她真的準備好好利用王后的身分來出風頭、享受榮華富貴，似乎也不太令人意外。
上一則
美外洩情報曝：瓦格納集團試圖從中國獲取武器但「未能成功」
下一則
FB留言