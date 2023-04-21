卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

英國王室的「宮鬥」隨著查理三世 的加冕大典即將來臨，也開始進入白熱化的階段？過去被視為「心機小三」的王后卡蜜拉，在與備受世人喜愛的已故查理前妻—黛安娜之間的愛情角力中得到最後勝利，原本該是黛安娜的后冠也即將在加冕大典當天，戴在她的頭上。除了八卦雜誌稱卡蜜拉準備奪權、擠壓媳婦凱特 的空間外，查理的次子哈利 王子，也在自己的回憶錄「備胎」（直譯）中批評卡蜜拉很危險，是個壞人，為了自身與媒體拉近關係、改善形象，會不停爆王室的料，甚至抹黑他的妻子梅根，卡蜜拉等於兩個媳婦都是她的潛在敵人，英王室後宮只許她一人獨大。

針對哈利的指控，以及各方的懷疑，卡蜜拉在上一段婚姻中所生的兒子湯姆派克鮑爾斯表示：「我才不管大家怎麼講，這也沒有為了爭取什麼東西的計謀，我媽媽就是嫁給了她愛的人，事情就是這樣。」