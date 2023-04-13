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哈利將赴英王加冕禮 梅根與孩子留美家中

編譯中心／綜合12日電
英國哈利王子將出席父親英國國王查理三世（King Charles III）5月6日在倫敦的加冕典禮。（歐新社資料照片）
英國哈利王子將出席父親英國國王查理三世（King Charles III）5月6日在倫敦的加冕典禮。（歐新社資料照片）

白金漢宮今天表示，哈利王子（Prince Harry）將出席父親英國國王查理三世（King Charles III）5月6日在倫敦的加冕典禮，但他的妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）將缺席。他們的大兒子亞契（Archie）也在同一天滿4歲。由於哈利不再是「在職王室成員」，他在儀式上將扮演什麼角色仍有待觀察。

中央社引述法新社報導，白金漢宮發表聲明指出：「白金漢宮很高興證實，薩塞克斯公爵（Duke of Sussex，哈利的封號）將出席5月6日在西敏寺（Westminster Abbey）舉行的加冕典禮。」

此外，白金漢宮聲明還提及：「薩塞克斯公爵夫人（梅根的封號）將與亞契王子（ Prince Archie）及莉莉貝公主（Princess Lilibet）留在加州。」

哈利夫婦在2020年初宣布辭去英國王室職務，之後對王室發起猛烈批評，在白金漢宮宣布上述消息前，哈利夫婦是否出席加冕典禮曾充滿不確定性。

哈利出席父王加冕典禮一事被認為非常敏感，因為他曾在今年1月出版爭議性暢銷回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）。

他在書中爆料英國王室內幕，例如聲稱哥哥威廉王子（Prince William）曾與他為了梅根爭吵，期間威廉對他動粗。

然而，梅根拒絕邀請的決定將被視為這些持續、未解決的家庭緊張局勢之一。根據BBC，哈利與梅根在一個多月前就透過電子郵件聯絡出席加冕典禮事宜。

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