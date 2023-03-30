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英王查理赴德下院演說 讚兩國團結挺烏抗俄

中央社柏林30日綜合外電報導
英國國王查理三世今天繼續訪問德國行程。圖為查理三世(中)站在一個特別為他訂做的蛋糕前。路透
英國國王查理三世今天繼續訪問德國行程。圖為查理三世(中)站在一個特別為他訂做的蛋糕前。路透

英國國王查理三世今天繼續訪問德國行程，他在國會下議院聯邦議院（Bundestag）發表演說時，讚揚英德之間的歷史關係，以及兩國現今團結面對俄羅斯對烏克蘭的侵略。

路透報導，這是查理三世（King Charles III）登基後首場海外國是訪問。他在3天德國行的第2天，交替使用德語和英語發表半小時的演說，議員們紛紛起立鼓掌。查理擁有德系血統，曾因公因私訪問德國40多次。

演說內容未提及英國脫歐（Brexit）或歐洲聯盟（EU），但查理此行部分目的在於調整2020年脫歐後英國的對外關係。他說自己希望「重建」與德國的「特殊聯結」。

74歲的查理上次在德國下議院演說是在2020年。他對著包括德國總理、總統和數名前總統等滿座的聽眾說：「自從我上次在這棟大樓內演說以來，戰禍已重返歐洲。」

「全世界驚恐關注，但我們並未袖手旁觀。就在我們憎惡駭人毀滅景象的同時，我們可以團結振作，捍衛烏克蘭、和平與自由。」

查理表示，英國與德國都展現出「重要領導才能」，並讚許德國決定提供大批軍援給烏克蘭是「極其勇敢、重要且令人感激」的行為。

查理接著還跟一些烏克蘭人會面，這些人在2022年2月俄羅斯全面入侵故國後，獲得德國的庇護。

查理也跟棲居泰格爾舊機場（Tegel）臨時住所的一些烏克蘭難民玩手足球。

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