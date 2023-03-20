真的嗎？哈利、梅根最後法寶：捧女兒莉莉成最強名媛

莉莉年紀還小就備受各方矚目，長大後的可能性令人充滿期待。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 ，和皇室之間公開不和，已經嚴重影響兩人在英國的形象，各方推論他們早就看破風光返英的可能性，打定主意在美國落地生根，不料之前「南方四賤客」卡通公開消遣他們，他們被傳根本沒有意識到自己在美國也會變成被嘲弄的對象，終於意識到必須面對在美國人氣也下滑的可能性。

厭惡哈利和梅根的一堆英國媒體與皇室支持者，樂得將此當成他們在美國混不下去的指標，嘲弄他們在美國根本算不上知名，只是三線小咖，但也有皇室專書的作者，對他們的未來並沒有過於悲觀，認為他們還有最後的法寶—兩人的小女兒莉莉白黛安娜。小名「莉莉」的她，和哥哥亞契前些時日才終於在白金漢宮的官方網站上被署名為王子、公主，顯然兩人的皇室頭銜已獲得官方認可，莉莉就成為難得一見、在美國出生也有可能在美國長大的公主，這對廣大的美國女生來說，將是多麼吸引人的招牌？因而該皇室專書的作者預言莉莉有機會在美國成為無可匹敵的第一名媛，身為她爸媽的哈利、梅根，自然也有機會得到更多的利益，絕對不擔心在美國徹底玩完。