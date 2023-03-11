菲利普親王離世2年 愛丁堡公爵由他接任 生日當天冊封

英國愛德華王子（右）將繼承父親菲利普親王（左）的「愛丁堡公爵」頭銜。圖為父子倆2012年一同出席倫敦奧運。（路透）

已故英國女王 伊莉莎白二世的夫婿菲利普親王2021年逝世，「愛丁堡公爵」頭銜一直懸缺至今。時隔2年，英國國王查理三世 在胞弟愛德華王子生日當天，將這個原屬於父親的頭銜賜給他，未來愛德華王子將終身持有愛丁堡公爵的頭銜。

路透報導，白金漢宮發表聲明指出，查理三世已於3月10日、愛德華王子59歲生日當天，將愛丁堡公爵頭銜賜給弟弟。愛德華王子也成為英國女王去世後，首位被授予新頭銜的王室成員。

愛德華王子是英國女王和菲利普親王所生最小的兒子。據悉，菲利普親王生前就曾表達想讓愛德華取得愛丁堡公爵頭銜的意願，然而最終決定權仍在查理三世手上。查理三世的加冕典禮將於5月登場，屆時愛德華王子就會以愛丁堡公爵的身分出席儀式。

事實上，愛德華王子已經繼承父親的多項公務，包含在愛丁堡公爵獎慈善機構的工作。

愛德華王子目前持有的威塞克斯伯爵爵位（Earl of Wessex），未來將由15歲的兒子詹姆士塞文子爵（Viscount Severn）繼承。

菲利普親王在與伊莉莎白二世1947年結婚當天，獲封愛丁堡公爵頭銜，直到他在2021年4月9日離世。