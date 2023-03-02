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真子夫婿在紐約開始律師執業 「會幸福走下去」

編譯中心／綜合1日電
日本放送協會報導，相關人士等人受訪時表示，日本皇室秋篠宮夫婦長女真子的夫婿小室圭，已在美國紐約州以律師身分開始工作。（翻拍自NHK）
日本放送協會報導，相關人士等人受訪時表示，日本皇室秋篠宮夫婦長女真子的夫婿小室圭，已在美國紐約州以律師身分開始工作。（翻拍自NHK）

日本放送協會（NHK）報導，相關人士等人受訪時表示，日本皇室秋篠宮夫婦長女真子的夫婿小室圭，已在美國紐約州以律師身分開始工作。

小室圭過去在日本服務過的律師事務所所長奧野善彥說，今天上午接到小室圭來電表示已經在美國開始律師工作。

小室圭在電話中說：「昨天已正式以律師身分出發，首先希望向您表達感謝之意。真子對此也很開心。」小室圭提到雖然紐約物價高、生活辛苦，「但我們兩人會幸福地好好走下去」。

小室圭歷經3次考試，終於在2022年10月通過紐約州司法考試後著手進行必要手續，已在紐約州完成律師登記，在他任職的Lowenstein Sandler律師事務所由助理（Law Clerk）升級受雇律師（Associate），薪水收入也可望大幅增加。

日媒先前的報導指，擔任律師助理期間，小室圭的年薪約為600萬日圓（約4.4萬美元）考取律師資格後可望大幅加薪，年收入上看2000萬日圓（約14.7萬美元），甚至更多。

真子公主是現任日皇德仁的姪女、王儲文仁的長女，與大學同學小室圭在2017年訂婚，小室圭的母親接連爆出欠債不還錢的醜聞，讓真子的婚事備受外界議論，兩人婚事延期到2021年10月才低調完婚，婚後兩人定居紐約。

紐約州 日本

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