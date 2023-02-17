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婆媳早就不和？卡蜜拉被揭罵梅根「心機騷貨」

記者蘇詠智／即時報導
卡蜜拉（左）被指對媳婦梅根，取了很難聽的綽號。（路透資料照片）
卡蜜拉（左）被指對媳婦梅根，取了很難聽的綽號。（路透資料照片）

英國皇室內部充滿各種複雜的愛恨情仇，近年來最惹人議論的當屬哈利王子和妻子梅根，三番兩頭公開批評皇室的運作，堅持在皇室內被虧待、需要得到道歉，然而皇室人員和皇室支持者只把他們看成麻煩製造者，認為他們不只愛出風頭，還充滿「毀滅君主制」的心機。跟皇室走得近、賴以維生的「皇室專家」和「皇室特派員」們，也大都與皇室站在同一陣線批判哈利與梅根，近來曾高分貝罵他們的湯姆鮑爾就透露，自從哈利和梅根主動宣布要「卸下皇室重要成員」的身分，哈利的繼母卡蜜拉就為梅根取了個很難聽的綽號，叫她「心機騷貨」。

想當初，卡蜜拉被全球人們當成破壞查理三世與黛安娜婚姻的第三者，「心機小三」，結果多年後風水輪流轉，輪到她來嫌棄梅根的不是，具湯姆鮑爾的說法，卡蜜拉打從哈利與梅根約會，就不太相信曾經闖蕩好萊塢的梅根，能夠安心在英國皇室裡面做一位自己不出風頭、聽話、事事以配合皇室需求為主的沒聲音媳婦，果然梅根嫁進來沒滿兩年，就在電視訪問裡大吐苦水，後來更和哈利鬧出走，卡蜜拉自此後就一直叫梅根是「那個心機騷貨」，似乎認為沒有她在旁邊煽風點火，哈利根本不會叛逆到這種程度。

有趣的是，湯姆鮑爾另外揭露查理三世對梅根也有取綽號，比卡蜜拉的好聽很多，叫做「鎢礦」，因為鎢是一種很剛硬的物質，並不容易彎曲，言下之意，是梅根本身意志力超強，很不聽話、很固執，好像對她也不是種稱讚。不過早先也有報導，稱梅根是黛安娜的狂熱粉絲，看卡蜜拉就是個破壞偶像幸福的壞女人，因而不是只有卡蜜拉看梅根不順眼，梅根也沒對卡蜜拉有多麼敬重。

梅根意志力強、很有主見，被英國皇室長輩取了綽號來形容她的頑固性格。（路透資料照片...
梅根意志力強、很有主見，被英國皇室長輩取了綽號來形容她的頑固性格。（路透資料照片）
卡蜜拉常被指為對媳婦意見多多、不好惹的婆婆。（路透資料照片）
卡蜜拉常被指為對媳婦意見多多、不好惹的婆婆。（路透資料照片）

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