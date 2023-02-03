同志男星稱哈利王子破處撒謊 被嗆「比本人更清楚？」

哈利王子被稱關於破處的細節上撒謊，身旁人員忍不住開嗆。（路透資料照片）

英國哈利 王子的回憶錄「SPARE」（暫譯：備胎）上市後，雖然銷量亮眼，卻也造成許多爭議，「新聞周刊」更分析他與梅根 在美國的人氣不升反降，因為外界開始覺得他和梅根只會罵英國王室，沒有新招。奇妙的是，書中提到的另外一個與王室不太有關係的細節，卻也成為話題焦點，原來哈利稱自己的人生頭一遭「親密接觸」是在一家很吵的pub後面，被一位年紀比他大的女性「經手」，草草了事。書推出後，一度有人懷疑女主角是最愛拍性感比基尼辣照的休葛蘭前未婚妻伊莉莎白赫莉，逼得她馬上在社群網站上澄清不是她，現在又有人自稱知道這個女性的身分，還表示哈利在書裡講的根本不是實話。

伊莉莎白赫莉否認曾奪去王子的第一次。（取材自Instagram）

早年專演貴公子、後來公開出櫃的「新娘不是我？？？」同志男星魯伯特艾瑞特，近日受訪時語帶玄機說道：「我知道那個奪去他處子之身的女性是誰，絕對不是在pub的後面，根本就不在這個國家發生的。我所知的就說到這裡了。」他講得蠻起勁，臉上都是愉悅的表情，然而哈利這邊就不是很開心了，身旁的人員諷刺道：「實在是太了不起了，居然能夠比哈利王子本人還清楚這些隱私細節啊？」

魯伯特艾瑞特居然自稱知道英國王子的性隱私。（路透資料照片）

哈利在書中提到其他關於那位女子的線索，包括她很喜歡騎馬，把他也當成像馬一樣，拍拍他屁股之後，就「騎著直衝終點線」，於是很快就完事。外界開始從他交往過的幾任前女友一一推敲，而她們自然沒有人會出來承認。