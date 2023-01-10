哈利出書搞垮自己和皇室？英國民調兩邊人氣都下滑

最新民調顯示英國民眾對皇室的支持度明顯下滑。（路透資料照片）

英國哈利 王子的爭議新書「備胎」（暫譯）正式上市，伴隨著他在英美兩地的電視專訪播出，果然又成為話題焦點，他在英國的人氣想當然爾再度滑落到史上新低，只剩下26%受訪者對他有正面的看法，不過他透露哥哥威廉 曾經數度對他發火且動粗，也讓英國人對這位火爆王儲不敢恭維，人氣度從本來的77%微幅下跌到69%。儘管哈利看似傷害自己比哥哥還大，讓皇室人員最擔心的事情卻也發生，受訪者對於皇室的支持從伊麗莎白二世女王去世時的68%，掉到了54%，勉強過一半。

從小被教育唯皇室為尊的英國人，理所當然的不喜歡哈利再三捅出皇室的黑暗內幕，而他在受訪時坦言跟梅根可能不會接受廢除薩塞克斯公爵與公爵夫人的頭銜，反問：「這有什麼差嗎？」亦成為許多英國人對他倒胃口的理由之一。他在訪問時火力全開，王后卡蜜拉、王儲威廉與其妻凱特都被抨擊，和皇室裡的家人已經很難再有和解的可能。