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哈利新書揭露威廉一再對他動粗 英皇室恐「核彈級」報復

記者蘇詠智／即時報導
哈利（右）書中揭露威廉不只一次對他動粗，還曾讓他受傷。（路透資料照片）
哈利（右）書中揭露威廉不只一次對他動粗，還曾讓他受傷。（路透資料照片）

英國哈利王子的新書「Spare」（備胎），原定近日之內上市，不料西班牙書商弄錯時間，已經先開賣，各方才得知書裡更多勁爆的猛料，包括哈利和妻子梅根在美國接受歐普拉專訪、抖出皇室運作的問題後一個月，哈利就返回英國出席祖父菲利普親王的喪禮，火爆脾氣的哥哥威廉不但對他大吼大叫，還在父親查理面前突然撲向他、兩度抓住他的衣服，差一點就要動手，讓查理心裡更難過。

對於身為王位繼承人的查理和威廉，能成功坐上寶座比什麼都重要，哈利在皇室內部感受到的一堆不公平和閒氣，通通都必須自己吞忍，連抱怨都不可以，否則威脅到他們接班，那就是「要毀滅君主制度」的陰謀，哈利以為他們再怎麼樣就是家人，希望解釋清楚，彼此把話說開，以後還能夠和平共處，可是氣急攻心的威廉才管不了那麼多。哈利在書裡描繪出的威廉，感覺上脾氣不好，又把王位看得比什麼都重要 ，英國媒體訪問皇室內部不具名消息來源，雖然承認威廉確實很火爆脾氣，但不至於真的毫無顧忌對弟弟動手，畢竟若傳出去對他順利繼位也沒啥好處。

這本「Spare」不僅主要修理威廉，流彈也分別射向查理、卡蜜拉和凱特，「紐約郵報」的PageSix報導皇室到現在還不對外發表對此書的看法，卻已經成立「作戰小組」準備應對一切，這幾天哈利在美國接受電視訪問宣傳，內容會陸續播出，皇室還在觀察會造成多大程度的傷害，才會擬好應變之道。

英國媒體稱，倘若「Spare」真的讓國王查理難以忍受，有可能會祭出「核彈級」的報復手段，其一當然是徹底剝奪哈利和梅根的薩塞克斯公爵、公爵夫人頭銜，把他們打回平民，或是對於梅根最在意也矢口否認的「霸凌皇室人員」一案重啟調查，讓她也嘗嘗形象被人踐踏在地上的滋味。

英國各方已經預測查理的加冕大典應該不可能會讓哈利和梅根參與，他們把和皇室和解的橋都已燒斷，「紐約時報」則有專欄作家探討為何哈利與梅根在美國看起來似乎吃得開，認為美國大眾覺得他們在英國和美國之間選擇美國、感到他們想要在生活上找到改變很被打動，而且曾是好萊塢女星的梅根很擅長用美國人理解的語彙發表心聲，她和哈利更是美國式的名人而非傳統的皇室貴族，都是令他們在美國風靡不少民眾的理由。

凱特（左起）與威廉、哈利和梅根，就算合體現身，彼此間的尷尬氣氛仍然無法隱藏。（路...
凱特（左起）與威廉、哈利和梅根，就算合體現身，彼此間的尷尬氣氛仍然無法隱藏。（路透資料照片）
哈利（後排左）與梅根一再對外公開爆皇室的料，身為國王、王后的查爾斯（前排左）與卡...
哈利（後排左）與梅根一再對外公開爆皇室的料，身為國王、王后的查爾斯（前排左）與卡蜜拉一肚子火。（路透資料照片）

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