更具破壞力攻擊？哈利王子新書連環爆料 再接電視專訪

哈利王子出回憶錄，讓最新英國王室不和與衝突細節曝光。（美聯社）

哈利 王子回憶錄幾天前剛在西班牙遭人搞錯提前上架，導致最新英國王室不和與衝突細節曝光，他一系列電視台專訪即將緊跟著於明天播出，有可能對王室做出更具破壞力的攻擊。

路透報導，哈利王子回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）5日在西班牙意外率先開賣，比正式開賣日期提早5天。新書不僅記載了大量隱私，諸如他如何失去童貞和吸毒，也披露了更多家人不和內幕。

例如，哈利在書中稱，他2019年曾在一場爭執中被兄長威廉王子（Prince William）推倒在地；此外，兄弟倆也曾懇求父親查理（Charles）不要娶卡蜜拉（Camilla）。

查理仍於2005年迎娶卡蜜拉，兩人在英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）去年9月過世後成為英國國王和王后。

評論家說，哈利頻頻爆料讓英國王室陷入了自1990年代以來最大危機，當時那齣王室「肥皂劇」多圍繞在查理與他首任妻子黛安娜王妃破裂的婚姻。

王室傳記作家布朗（Tina Brown）說：「查理目前正試著確立自己新國王地位，哈利卻在這個節骨眼扔出這顆手榴彈，然後一切就在他周遭轟然崩塌。」

哈利和妻子梅根 （Meghan）2020年卸下王室職責移居美國加州以來，一再抱怨英國王室成員和行政人員對待他們的方式。

從2021年接受美國脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）訪問、上個月在串流平台Netflix發行6集紀錄片，再到現在哈利的新書，這對夫婦傳達的信息都是一樣的：英國王室成員和他們的幕僚不僅未能保護他們夫妻免於媒體惡意甚是帶有種族主義的攻擊，反而是蓄意洩露有關他們的負面報導。

截至目前為止，白金漢宮及英國王室所有成員都未對外置評，許多英國媒體稱讚此一立場是有尊嚴的沉默。

在另外3場電視專訪等著播出情況下，哈利內心想法將於明天起陸續曝光。

哈利在接受英國獨立電視台（ITV）的第一段採訪說：「我不知道保持沉默為什麼讓事情變得更好。」

民調顯示，許多英國民眾，無論是同情哈利梅根的也好，還是批評他們的也好，都對這場王室鬧劇感到厭倦，且更多爆料內幕也無法撼動他們的觀點。

不過，哈利新書雖未正式上架，但已接受預訂，今天在亞馬遜（Amazon）英國暢銷書排行榜衝上第一。