哈利新書爆料「威廉將我打倒在地」 承認17歲吸毒

威廉（右）與哈利（左）兄弟漸行漸遠。（美聯社）

英國哈利 王子備受期待的自傳「Spare」即將出版上市，書中預期將爆出更多有關英國王室的內幕，近期「衛報」搶先曝光部分內容，提到威廉 王子批評梅根 「難搞」和「無禮」，更「出手攻擊哈利」。

衛報報導，哈利在自傳中講述與哥哥威廉的關係，因為自己與梅根的婚姻而破裂。他提到2019年在倫敦家中的一次衝突，稱威廉當時認為梅根「難相處」、「粗魯」和「不友好」。

哈利則指責哥哥的論調跟媒體一致，並批評他表現得像個繼承人、質疑對方為何無法理解自己對身為「備用」（Spare）感到不滿。

在威廉聲稱自己正努力提供幫助前，兩人互相辱罵，哈利表示：「你是認真的嗎？ 幫我？ 抱歉！這就是你所指的幫助我嗎？」這句話似乎激怒威廉，後者一邊走近並一邊咒罵，這時哈利到廚房給哥哥倒了一杯水，然後說「威廉，這樣我沒無法跟你溝通」；沒想到威廉迎面走來並出手攻擊，哈利寫道「威廉抓住我的衣領、扯掉我的項鍊，然後把我打倒在地」，他摔在狗碗上並把它壓碎，碎片刺進背部。

哈利說，威廉要求他不要將此事告訴梅根，但梅根後來發現哈利背上的傷勢，並在得知丈夫與兄弟的衝突後表現出「不驚訝、不太生氣但非常傷心」。

據悉，上述段落僅僅是「Spare」中的一部分，這本將於10日在全球發行的自傳將可能激起英國王室的強烈反應。書中還包含哈利的童年、學業、王室成員經歷、軍旅生涯、他與父母和兄弟的關係以及與梅根的生活經歷等。

另據英國天空新聞報導，哈利還在書中首次承認17歲時吸食古柯鹼。

此外，哈利2005年曾穿戴有納粹圖案的軍服出席派對，引起軒然大波。哈利在回憶錄中解釋，當時是兄長威廉和嫂嫂凱特鼓勵他這樣穿的，不然他會選擇另外一件機師的服裝；哈利形容事件是他人生其中一個最大錯誤。

另一方面，哈利接受英國獨立電視台的專訪即將播出，電視台今天將片段上傳推特，其中哈利被問到如果受邀參與英王查理三世加冕典禮，是否會出席時，他說：「從現在到那個時候可能發生很多事情；不過，呃，大門永遠敞開，球在他們那邊的場地上。」