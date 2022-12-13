哈利紀錄片批「他們說謊保護我哥」不同平台字幕有差？

英國哈利王子與妻子梅根的Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》後3集預告片於12日上線，但Netflix似乎在不同平台發布的字幕有差異（圖為據稱Netflix網站版），讓外界一時弄不清楚哈利倒底指控「誰」樂於說謊以保護哥哥威廉。（影片截圖）

英國哈利 王子與妻子梅根的Netflix 紀錄片《哈利王子與梅根》（Harry & Mehgan）後3集預告片於12日上線，但眼尖的媒體與王室粉絲發現Netflix在不同平台發布的字幕有差異，讓外界一時弄不清楚哈利倒底指控「誰」樂於說謊以保護哥哥威廉 。

根據預告片，哈利當著攝影機鏡頭表示，「他們樂於說謊保護我哥，從不願說出真相來保護我們」，背景畫面在中途轉換成白金漢宮畫面與威廉、哈利與安妮公主之子彼得菲利普斯（Peter Phillips）走在菲利普親王靈柩後方影像及一張哈利梅根夫妻倆的黑白影像。

預告片裡的哈利沒有明講樂於說謊以保護威廉的「他們」是誰，但衛報在內的傳媒猜測他的評論將會牽涉到王室資深成員與他們的幕僚。

不過，太陽報王室編輯威金森（Matt Wilkinson）在推特發文指出，「在YouTube/推特的Netflix預告片字幕，哈利說『他們樂於說謊以保護我哥哥」，配上了白金漢宮的照片，但Netflix網站預告片的字幕，哈利說，『英國媒體樂於說謊以保護我哥哥』。Netflix，到底是演哪齣？」。

Sky News王室記者邦多克（Laura Bundock）則在分析提及，「到底是哪個？我們不知道」，同時也提醒，「重要的是記住，這是一隻公關的宣傳片，旨在讓觀眾收看節目」。