哈利梅根紀錄片下半輯預告出爐 哈利再批王室「樂於說謊保護我哥」

英國哈利王子與妻子梅根在Netflix（網飛）共6集的紀錄片，上周已播出前3集，後3集將於15日上架。（美聯社）

英國哈利 王子與妻子梅根 在Netflix（網飛）共6集的紀錄片，上周已播出前3集，後3集將於15日上架，根據網飛12日公布的最新預告片段，兩人再次語出驚人，哈利直指英國王室「樂於說謊以保護我的哥哥」，梅根則稱王室把自己送去餵狼。

在Netflix釋出的最新預告片中，出現了哈利梅根2018年在溫莎城堡結婚時的珍貴畫面，以及之前的新聞畫面和報紙頭條。梅根表示，「這讓我們有機會打造我們一直想要的家」。

哈利表示，「我想知道如果我們當時沒有離開英國，我們會發生什麼事？」梅根補充道，「我們的保鑣被撤了，全世界每個人都知道我們在哪裡。」預告片還展示他們在加州家中以及他們小孩的照片和影片片段，最後哈利說，「我一直覺得這值得全力奮鬥。」

雖然哈利指責王室存在無意識的種族偏見，並且未能保護梅根免受帶有種族色彩的報導，但截至目前，他們一直將重點放在剛交往的時候，並且將憤怒指向媒體，梅根稱媒體有意摧毀她。預計接下來的3集將講述他們離開英國、移居美國的故事。

上架的前3集中，哈利梅根狂轟王室，包括查理三世並未做好父親一職、威廉凱特對梅根態度超冷、王室成員常玩「骯髒遊戲」等，但節目播出後觀眾相當不埋單，甚至英美媒體也負評連連，直指紀錄片內容造假。