梅根禮服較勁凱特 被問「錢比王室重要」尷尬拒答

哈利與梅根夫婦6日出席活動，梅根穿了一襲名牌白色露肩禮服。（Getty Images）

英國哈利 王子與妻子梅根 的核彈級爆料紀錄片，將於8日晚間首播，夫婦6日晚間到紐約出席甘迺迪基金會舉辦的反種族歧視頒獎典禮領獎時，被問到尷尬問題，避談轉身進入會場。無獨有偶，哈利的父親英王查理三世 7日在巡視貝德福德郡時，突然遭一名男子扔擲雞蛋，所幸他本人並無大礙，並在隨從的掩護下被帶離現場。鬧事男子隨後被警方逮捕。

哈利和梅根6日在紐約接受反種族歧視獎，當天梅根穿了一襲名牌白色露肩禮服，展現優雅身段。不過有網友發現，上周她的嫂子凱特王妃和夫婿威廉王儲來美訪問並頒發環保獎項，身穿綠色露肩禮服驚豔全場，更被封為「環保王妃」，因此梅根選穿同款式禮服，頗有較勁意味。

凱特與威廉2日在波士頓出席頒獎典禮。（美聯社）

此外，哈利和梅根6日領獎時發生尷尬插曲，兩人被問到：「你們是否把錢看得比王室家人更重要？」兩夫婦並未直接回應，而是轉身進入會場，但是現場影片可聽到哈利喃喃地說：「問題還真多呢！」

根據紀錄片預告，哈梅暗示王室向媒體爆料抹黑夫妻倆；據說，哈梅跟紀錄片製作單位Netflix收了1億美元。

另據BBC報導，查理三世7日巡視貝德福德郡，在城鎮盧頓（Luton）與民眾近距離互動、握手及合照。途中，一名男子突然對查理三世扔雞蛋，市政廳外也因此起了一番騷動，所幸查理三世沒有受傷，隨後繼續訪問行程。

英國國王查理三世被扔蛋後，往地上看了一眼。（取材自推特）

報導指出，這名男子隨即被捕，當地警方未公布他的姓名，但他被指控犯下公共秩序罪，明年1月必須在盧頓地方法院出庭。

這是查理三世即位以來第二次遭到民眾蛋襲，上一次發生在11月初出訪約克市時。