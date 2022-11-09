日本駙馬小室圭考上律師 紐約法律界高薪搶人

小室圭在Lowenstein Sandler事務所官網上的檔案。(取材自Lowenstein Sandler官網)

日本 真子公主的夫婿小室圭，第三度挑戰紐約律師考試終於通過，儘管他明年1月才取得律師資格，不過皇室駙馬爺的身分，讓他成為紐約法律界的當紅炸子雞，已有多家律師事務所有意搶人，包括知名律師事務所Windels Marx，甚至開出年薪5000萬日圓（約34.5萬美元）的優渥條件。

日媒女性自身引述駐紐約日本記者消息報導，小室圭去年開始在紐約知名律師事務所Lowenstein Sandler LLP擔任法務助理，在他三次考試期間，始終「不離不棄」，可說是小室圭的「恩人」。

在小室圭通過考試之後，外界都以為他會繼續在Lowenstein Sandler繼續工作，但駐紐約的日本記者透露，目前已經有多家律師事務所在爭取小室圭任職。其中包括知名律師事務所Windels Marx。

Windels Marx的合夥人之一森脇俊一曾任多屆紐約州日裔 協會會長。自小室圭2020年夏天在Windels Marx實習以來，森脇俊一更被視為小室在紐約法律界的「守護者」。

據傳在Lowenstein Sandler擔任律師首年收入為3000萬日圓（約20.7萬美元），若小室圭到Windels Marx工作的話，年薪可望達4000萬至5000萬日圓（約27.6至34.5萬美元）。

擁有國際律師資格的日本律師清原博表示，年輕律師轉換事務所工作，在紐約並不少見，不過考量到Lowenstein Sandler強項在於商業關係，而Windels Marx則是房地產銷售和房產遺產繼承，從小室圭發表過的論文來看，顯然是Lowenstein Sandler較為適合。

另一位日裔律師則認為，以知名網站LAW.COM的排名來看，Lowenstein Sandler在美國排名第140、旗下律師325人，而Windels Marx則是排名第277、旗下律師142人。一般來說，公司的規模與年收入成正比，但如果小室圭選擇了Windels Marx，可能意味著Windels Marx提出了比Lowenstein Sandler更高年薪來挖人。