和解時間到？哈利梅根計畫明年花一整年與皇室修好

哈利（左）和梅根被曝明年要花一整年時間跟皇室和解。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 和皇室間的大戰，即將在明年宣告落幕？「太陽報」宣稱兩人其實已經計畫好明年用一整年的時間努力與皇室化解彼此間的歧異，為此哈利甚至要求出版社讓他重新修改年底要推出的回憶錄內容，把對現任國王、王后—他的父親查爾斯和繼母卡蜜拉攻擊的太嚴重的地方刪掉。

哈利、梅根從主動宣布要卸下皇室重要成員身分，到現在已經兩年多，這之中他們與皇室的關係雖然也有過高低起伏，大致上卻是一直很衝突，尤其他們在歐普拉的電視專訪中抨擊皇室內有人種族歧視，梅根自稱被抹黑為氣哭大嫂凱特 的罪魁禍首、其實凱特才把她氣哭等等，讓皇室人員與凱特和她丈夫威廉火冒三丈，哈利曾經返英出席祖父菲利普的葬禮，威廉根本不太願意與他多講兩句，兄弟之間明顯看得出心結超深。

伊麗莎白二世女王上個月以96歲耆壽去世，成為事情的轉捩點。「太陽報」稱哈利與梅根之前都很小心不太攻擊到女王，一來女王備受英人愛戴，二來女王是對家中事務有決定權的關鍵長輩，兩人本來希望明年和女王和解，再藉她的幫助化解和查爾斯、威廉等人的仇怨。不料女王竟然去世，查爾斯繼位為王，這下子他們就必須再做盤算，因為查爾斯現在掌握最大權力，卡蜜拉能左右查爾斯的心智，偏偏哈利與梅根對卡蜜拉並不熱絡，還常有得罪。

自從查爾斯繼位後，哈利與梅根獲准參與女王葬禮的程度比之前參加女王即位70周年的「白金禧」還多，外界誤以為查爾斯對兒子還未放棄，仍有幾分憐憫，和解出現曙光。殊不知，他接著立刻把哈利與梅根在皇室家族的地位壓低、連他們一雙子女按法令已經擁有王子與公主之位，他也遲遲不公開宣布，各種手段就為了給哈利與梅根一些壓力，要逼他們不得再有攻擊王室的言論，眼看查爾斯比伊麗莎白二世還狠得下心，哈利與梅根也不能不識相。