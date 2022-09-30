我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊恩破壞力驚人 拜登：佛州遭遇過的「最致命颶風」

拜登講錯話隔1天 賀錦麗口誤美國跟「北韓共和國」結盟

丹麥女王拔4孫頭銜 「讓他們過正常生活」

編譯中心╱綜合29日電
英國女王伊麗莎白二世駕崩後，丹麥女王瑪格麗特二世成為現存歐洲在位最久的君主。（美聯社）
英國女王伊麗莎白二世駕崩後，丹麥女王瑪格麗特二世成為現存歐洲在位最久的君主。（美聯社）

丹麥王室宣布「瘦身」，歐洲在位最久的君主、丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）將8名孫子女中的4人頭銜拔除，理由是要讓他們過比較正常的生活。

中央社引述法新社報導，女王么兒尤阿金王子（Prince Joachim）的4個小孩，明年元旦起將喪失王子、公主名銜。王室在聲明中說：「從2023年1月1日起，尤阿金王子殿下的後代將只能使用蒙佩扎（Monpezat）伯爵和伯爵夫人頭銜，丹麥王子和公主頭銜將不復存在。」

53歲的尤阿金王子2次婚姻共育有4個孩子，年齡在10歲到23歲之間。

王室指出：「女王陛下希望藉由這個決定，替4個孫兒建立更宏偉的架構，給予他們更大的空間，讓他們打造自己的生活方式，不會因為與王室有正式關係，而受到此一身分帶來的特殊考量與義務限制。」

「女王的決定，類似於近年其他王室以不同方式進行的變革。」

尤阿金長子和次子的親生母親告訴丹麥媒體，女王這個決定讓她感到「震驚」。

亞歷山德拉伯爵夫人（Countess Alexandra）告訴丹麥日報BT：「這真是突如其來，孩子們覺得被排除在外，不懂為何身分會遭到拔除。覺得被排擠。」

瑪格麗特二世現時是歐洲唯一在位的女王，也是歐洲在位最久的君主。她當晚出席活動回應道：「這是長久以來的考慮，我認為這對他們未來有好處。那便是原因。」

至於54歲王儲弗雷德里克（Crown Prince Frederik）的4名子女，按2016年的決定，可保留王子、公主銜頭，但僅有弗雷德里克的長子克里斯蒂安（Prince Christian）成年後可獲封地。

上一則

動員令1周至少20萬俄人出逃 男躲兵役求「踩斷腿」

下一則

英女王死因是「年老」 僅2人見到最後一面

延伸閱讀

快看世界／丹麥節能新方式：暖氣調低 給員工發毯子

快看世界／丹麥節能新方式：暖氣調低 給員工發毯子
讓他們過更正常生活 丹麥女王拔除4孫子女頭銜

讓他們過更正常生活 丹麥女王拔除4孫子女頭銜
「我爸會當國王，你小心」 喬治王子遭爆出言威脅同學

「我爸會當國王，你小心」 喬治王子遭爆出言威脅同學
女王葬禮觀後感

女王葬禮觀後感

熱門新聞

威廉與凱特（前）據傳對於哈利與梅根（後）返美鬆了一大口氣。（路透）

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

2022-09-22 05:37
南韓總統尹錫悅(中)與拜登總統(左)會面。(歐新社)

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

2022-09-22 12:14
英國已故女王伊麗莎白二世。美聯社

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

2022-09-29 10:01
烏克蘭陸戰隊士兵迪安諾夫遭到俄軍俘虜後，21日在換俘行動中獲釋。但從曝光的照片可見，他與被俘前判若兩人，不但嚴重消瘦，右臂也變形。(圖取自烏克蘭國防部推特@DefenceU)

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

2022-09-24 11:33
研究指出，南亞和東南亞的沿海大城市因大量抽取地下水，下沉速度比世界其他地方更快。圖為越南胡志明市景。圖：pixabay

研究：亞洲沿海城市快速下沉 數以千萬計人恐受創

2022-09-23 16:26
源源不斷的車流26日自俄羅斯跨越邊界進入喬治亞共和國，大排車龍。報導指俄國男子近日逃離俄國，避免被徵召當兵。(路透)

亂象多…俄認動員令「有錯」 學者：已現「革命前兆」

2022-09-26 22:05

超人氣

更多 >
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光
獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書
麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍
沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚
颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有