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英國王室最新排名 哈利梅根快墊底 只贏過安德魯王子

編譯中心╱綜合27日電
哈利王子在女王葬禮上拭淚。右為妻子梅根。兩人在王室的排序，僅贏過安德魯王子。(路透)
哈利王子在女王葬禮上拭淚。右為妻子梅根。兩人在王室的排序，僅贏過安德魯王子。(路透)

據英媒爆料，哈利得知英國女王伊麗莎白的死訊時，一陣驚慌，原因是他寫的回憶錄原要同時出版，由於內容過於爆炸性，哈利擔心被批「太冷血」，在出版前最後一刻要求修改；英國王室官網更新最新的王室成員名單，哈利、梅根的排序順位，僅贏過爆出性侵醜聞的安德魯王子。

綜合媒體報導，哈利與美國出版社企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）簽約，將推出一系列共4本回憶錄，內容號稱完全真實（wholly truthful），報酬共3500萬英鎊（約3780萬美元）。

據報導，出版社很清楚無論內容如何，這本回憶錄都會在全球大賣，已經預先向哈利支付一半報酬，但哈利的初稿卻令出版社大失所望，因為內容實在太過情緒化，要求哈利修改。後來回憶錄終於定稿，出版社為確保在今年出版，花費大量金錢與精力，但在女王去世及查理三世登基後，哈利又極力要求修改。

據知情人士透露，女王去世、父親查理成為國王後，若回憶錄就公開，有些事情觀感可能不太好」。不過，儘管哈利緊急連絡出版社，但回憶錄內容已經定案，出版商希望能在今年11月感恩節前推出。

根據英國王室官網更新的王室成員名單，前幾名依序為國王查理三世、王后卡蜜拉、威廉王子、凱特王妃以及愛德華王子。而哈梅的排序順位幾乎是墊底，僅贏過安德魯王子。

哈利 英國女王 查理三世

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