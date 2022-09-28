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查理三世「CR花押字」曝光 肖像2024年登鈔票

編譯周辰陽、葉亭均、莊蕙嘉╱綜合27日電
英國白金漢宮26日公布新登基的查理三世國王的花押字。(美聯社)
英國白金漢宮26日公布新登基的查理三世國王的花押字。(美聯社)

英國已故伊麗莎白二世女王駕崩的王室哀悼期結束，白金漢宮公布了新登基的查理三世國王的花押字（Monogram），特色為王號開頭字母的「C」跟拉丁語國王「Rex」的「R」纏繞在一起，中央則是表示查理三世的羅馬數字「III」，王冠則在字母之上。

英國衛報報導，這個花押字是查理三世的個人資產，由他從紋章院（College of Arms）準備的一系列設計中選出。蘇格蘭版花押字特色為蘇格蘭王冠，並獲得蘇格蘭皇家紋章大臣（Lord Lyon King of Arms）的批准。

查理三世的花押字將在接下來數月至數年間出現在政府大樓、國家文件跟一些郵筒上，也會被政府部門跟王室用於在郵件蓋郵戳。更換花押字的決定將是各個組織的自由裁量權，整個過程則會採漸進處理。在某些情況下，公共建築與街道設施上仍可見到前代英王的花押字，又以郵筒最為明顯。

Sky News報導，內閣府發言人談到更換已故女王花押字時表示，數位標誌等能夠簡單進行更動之處可以立即進行，至於招牌或信箋等實體物品，則將隨著時間推移、根據需要逐步取代。

英國央行26日表示，印有英國國王查理三世肖像的紙鈔預期在2024年年中開始在市場流通，年底前會公布用於印製鈔票的新國王頭像。

另外，不會對面額5、10、20、50英鎊的鈔票有額外更改，當前印有伊莉莎白二世肖像的塑料鈔票將繼續流通，「只有在磨損或毀損的情況下才會被汰除」。

目前流通在英國市面上的新版塑料鈔票肖像人物還包括前首相邱吉爾、作家珍奧斯汀（Jane Austen）、浪漫主義畫家特納（JMW Turner）與被譽為人工智慧（AI）之父的數學奇才艾倫·圖靈（Alan Turing）。

英國王室的官方推特帳號27日上傳故女王伊麗莎白二世年輕時的肖像照，宣布哀悼期結束。推文寫道：「伊麗莎白女王駕崩的皇家追悼期已經結束。這個帳號將繼續使用，反映國王、王后及其他王室成員的公務，也紀念女王的一生與其功績。」

英國 查理三世 皇家

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