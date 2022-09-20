服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊

哈利與梅根19日女王國葬時站在父王查理與王后卡蜜拉身後。（路透）

英國女王國葬19日風光落幕，王孫哈利 與妻子梅根 和王室的這筆「帳」，恐怕才要開始清算。服喪期間備受冷落的哈利與梅根，已經備好「撒手鐧」，準備對王室造成重傷害。

從女王8日駕崩開始，哈利就被晾在一邊。哥哥威廉 和叔叔安德魯、愛德華等7人從倫敦搭皇家空軍專機到蘇格蘭搶看女王最後一面，沒揪他。哈利自己搭機到蘇格蘭，班機還沒降落，白金漢宮就發布訃聞。8日當晚，哈利也未獲准和父王查理及哥哥威廉共進晚餐。

從駕崩到國葬，王室共列出五大儀式，哈利只准在孫輩守靈時穿軍服，象徵女王的肩章還被拿掉，氣得他一度揚言不穿軍裝守靈。

王室冷落或刻意和哈利夫婦保持距離，有其考量。哈利與梅根的爆料王室內幕新書訂於11月出版，誰曉得哈利會不會把守喪期間的見聞寫進書中？或是再版時加入？或者打書時在電視節目侃侃而談？

最新消息是哈利計畫將出書日期延至明年，以示對祖母的敬意。不過，這也讓他有更多時間可以增補內容，對王室來說就像是不定時炸彈。泰晤士報用「相敬如冰」形容威廉與哈利這對兄弟的關係，恐怕是最好的情況了。