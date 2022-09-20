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英王傳修法刪哈利等人「攝政資格」 減王室成員省公帑

編譯中心／綜合19日電
英國哈利王子（左）已非「在職」王室成員，可能被剝奪攝政資格。（Getty Images）
英國哈利王子（左）已非「在職」王室成員，可能被剝奪攝政資格。（Getty Images）

英國女王伊麗莎白二世於19日舉行國葬之後，英國王室正是進入「後英女王時代」。多家英媒報導，新英王查理三世考慮推動修改「攝政法令」，取消讓哈利王子、安德魯王子及其長女碧翠絲公主等三人，擔任國務顧問（Counsellor of State）資格。

英國1937年頒布的「攝政法令」規定，英國君主的配偶及順位排在前4位的21歲以上繼承人，會被任命為國務顧問，得以在國王重病或不在國內時攝政。

英國王室目前有資格擔任攝政王的有卡蜜拉王后、威廉王子、哈利王子、安德魯王子和安德魯長女碧翠絲公主。英國「每日電訊報」報導，查理意識到讓「不在職」王室成員擔任攝政王的不協調情況，將「盡快修改法令」除去哈利、安德魯和碧翠絲的攝政資格，並可能由安妮公主、愛德華王子來遞補資格。

英媒19日報導稱，英王查理三世欲剔除哈利王子等3人擔任攝政王的資格。（路透）
英媒19日報導稱，英王查理三世欲剔除哈利王子等3人擔任攝政王的資格。（路透）

報導指出，儘管國務顧問被召集諮事的情況很少見，但確實有過先例。由於任何修法都必須經由英國議會表決通過，據了解，查理已經準備好採取相關措施，以便在未來更明確界定「在職與否」的王室成員地位。

事實上，查理三世還是王儲時，就傳出他繼任後將實行「精簡王室成員」大計，以節省公帑支出。目前按順位繼承計算，英國王室有22名「高級王室成員」，報導指查理打算逐步減至7人。

查理還打算仿效瑞典王室，除了直接繼承人（現為王儲威廉）和備位繼承者（現為威廉長子喬治），削去所有孫輩的「殿下」名銜。

王室評論員斯科菲爾德（Kinsey Schofield）表示，精簡後剩下的將是重點的英王伉儷、王儲伉儷這4人，加上愛德華王子夫婦及安妮公主。

此前，哈利王子與妻子梅根於2020年宣布脫離王室高級成員身分，並卸下王室職責與義務。而安德魯王子則是因為涉及性侵案重創王室形象，最終遭到收回軍階、公職與「殿下」稱號。

倫敦國王學院管治學教授博格達諾（Vernon Bogdanor）認為，君主政體已成公共服務，支領公帑的王室成員也應改變角色。自由民主黨籍樞密院顧問官貝克（Norman Baker）主張，王室該接受等同公務員的相同規則和公開審計。

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