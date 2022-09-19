英舉國悼女王掩蓋3大危機 英媒：國喪後還能保持團結？

英國民眾在哀悼英女王期間展現出高度團結精神。（Getty Images）

已故英國女王 伊麗莎白二世的國葬，於英國時間19日早上11時在西敏寺舉行，包括逾百名外國元首在內的2000多名賓客出席，靈柩之後會移至溫莎堡下葬。英國觀察家報指出，英國在哀悼期間展現出高度團結，但隨著英女王長眠於王夫菲利浦親王身旁，哀悼期結束後，民眾將再次面對政治及經濟危機的現實，能否保持團結成為疑問。

過去10天的哀悼期間，英國民眾罕見團結一致，西敏宮外整齊的瞻仰人龍更令海外輿論驚嘆；不過不少分析認為，這種團結現象只是曇花一現，待哀悼期結束，社會和政治分歧便會再次浮現。

觀察家報18日的社評便指出，向英女王致敬的熱情短暫掩蓋了深層次矛盾，本周起，英國民眾將再次面對生活成本上漲危機，首相特拉斯的政府也將面對蘇格蘭越來越大的獨立呼聲，以及因為脫歐 引起的北愛爾蘭政治危機等三大危機。

社評說，英國這一屆政府一直靠製造分歧和恐懼來獲得支持，但哀悼期間證明英國人仍然追求更包容的共同目標，希望英國人能夠謹記英女王「無私、慈悲、忠誠、希望」的美德，「這才是女王陞下所想」。

連日來不停有民眾到倫敦獻花。（Getty Images）

另據天空新聞台報導，英國政府尚未公布女王國葬的開銷，但多家媒體估計將花費納稅人數百萬英鎊。查理三世 與王后卡蜜拉16日到訪威爾斯首府卡地夫，並與圍觀民眾握手，一名男子對剛查理三世抱怨說，如今英國面臨生活成本危機，民眾連過冬取暖費都要付不起了，卻還要為王室活動埋單。

現場視頻顯示，一旁的保鏢立即將該男子擋在身後，查理則扭過頭與其他民眾互動。該名男子對著查理的背影繼續質問：「納稅人為你們付了1億英鎊（約1.14億美元），都用來做什麼了？」

據英媒報導，隨著生活成本危機加劇，更多英國人開始思考是否應該繼續為王室舉辦各種奢侈的活動，反對君主制的聲音也越來越大。