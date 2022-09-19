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讓9歲小喬治出席英女王國葬？威廉王儲憂帶來陰影

編譯中心／綜合18日電
英國每日郵報報導，英國王室高級幕僚敦促英國王儲威廉和凱特王妃讓長子喬治王子(右)參加女王的國葬。圖為喬治6月5日與女王一起在白金漢宮的陽台上向民眾致意。（Getty Images）
英國每日郵報報導，英國王室高級幕僚敦促英國王儲威廉和凱特王妃讓長子喬治王子(右)參加女王的國葬。圖為喬治6月5日與女王一起在白金漢宮的陽台上向民眾致意。（Getty Images）

英國女王伊麗莎白二世19日舉行國葬，預計只會安排成年王室成員出席，但每日郵報報導，王室高級幕僚敦促王儲威廉和凱特王妃，讓長子喬治王子參加女王的國葬，以便向世人傳遞「英國王室後繼有人」的強大象徵訊息，並向國人保證王室的繼承順位。

9歲的喬治是英國國王第二順位繼承人，僅次於威廉。因此，王室幕僚認為，讓世人看到喬治出席葬禮是件好事，喬治是英國王室的未來。

喬治與曾祖母女王的關係親密，他暱稱她「甘甘」（Gan-Gan）。女王8日駕崩後，喬治和他的妹妹夏綠蒂公主和弟弟路易王子均未在公開場合露面。

不過另有消息人士說，「目前仍在討論，尚未做成決定」。據悉，原因在於父親威廉遲遲未拍板。威廉上周表示，他14日送女王靈柩離開白金漢宮，讓他憶起25年前參加母親黛安娜王妃葬禮的往事，當時他15歲，弟弟哈利12歲。

哈利曾表示：「我不認為在任何情況下，應該要求孩子做這樣的事。」因此，他可能出於擔心9歲的喬治會像自己當年參加母親葬禮時一樣產生陰影。

另一方面，威廉的弟弟哈利則繼續因為退出王室，在國葬相關安排上受到冷落。媒體報導指出，英王查理三世和王后卡蜜拉18日在白金漢宮設國宴，招待出席國葬的各國元首和政府代表，但哈利與妻子梅根卻沒獲邀。

此外，17日晚間，女王的八名孫子女為靈柩守夜期間，哈利雖然破例獲准穿軍裝出席，但他的軍裝被發現沒有英女王簡稱「ER」的標誌。據報導，哈利對此感到心碎，甚至曾考慮索性穿禮服出席。

哈利 威廉 英國女王

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