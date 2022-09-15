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44%英人哀泣女王 淹沒反君主聲浪

編譯中心╱綜合14日電

深孚眾望的英國女王伊麗莎白二世辭世，媒體鋪天蓋地報導，頌詞四處可見，女王之子已繼位為國王查理三世，提倡廢除君主、改制共和的聲音則遭到淹沒。

中央社引述法新社報導，在英國，希望看到君主制廢除的人仍屬少數。民調機構「輿觀」（YouGov）6月調查顯示，只有22%的受訪者希望擁有民選國家元首，62%的人希望保留王室。

另一項輿觀調查顯示，伊麗莎白二世辭世的消息傳出後，有44%的英國人哭泣。查理受歡迎程度遠不如他的母親，長期以來，鼓吹英國改制共和的人，一直都把查理繼位視為可以說服眾人的關鍵時刻。

一名女性示威者12日在倫敦國會大廈外，手持「這不是我的國王」抗議標語，遭警察帶走，成為警方挨批不當對待抗議者的最新事例。英國反君主制組織「共和國」在向王室表達「哀悼」後，在查理於一場盛大儀式中獲宣告為國王之際，很快恢復批評立場。

身為鐵桿共和派的左翼小報「每日鏡報」專欄作家馬奎爾（Kevin Maguire）發推文：「這種登基速度是為了避開君主世襲的討論和辯論，執行建制角色的電視評論員忽略了這個事實。」

反君主制組織「共和國」負責人史密斯（Graham Smith）堅稱「查理（比起他已故的母親）是個更好批評的人」：「他無法吸引到跟女王一樣的支持。我們注意到很多人在談這件事，社群媒體上的狀況是如此。」

然而「輿觀」昨天公布的民調指出，查理的支持度已大幅增長，認為他會善盡己任的人飆升至63%，遠高於5月的32%。這對渴望改變的人來說很不幸。

倫敦大學學院的憲法專家哈澤爾（Robert Hazell）表示，「只要查理國王不犯錯」，他對於近期發生劇變的可能性備感懷疑。他說：「在現代英國，支持改制共和的人非常少。過去30、40年來，民調明顯維持一致。」

對於湧向白金漢宮的群眾而言，這種擺脫英國認同核心制度的想法，看起來很不可思議。62歲的畢紹普（Julie Bishop）說：「經過這麼多世紀，很難想像別的情況。」

英國女王 民調 社群媒體

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