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暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

編譯張君堯／綜合報導
伊麗莎白二世女王的靈柩13日由皇家空軍護送返回倫敦，同晚抵達諾霍特皇家空軍基地（RAF Northolt），最後移送白金漢宮，全程陪伴的安妮公主也發表聲明表示「很榮幸陪伴母親走完最後旅程」。（取材自The Royal Family臉書）
伊麗莎白二世女王的靈柩13日由皇家空軍護送返回倫敦，同晚抵達諾霍特皇家空軍基地（RAF Northolt），最後移送白金漢宮，全程陪伴的安妮公主也發表聲明表示「很榮幸陪伴母親走完最後旅程」。（取材自The Royal Family臉書）

伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）女王的靈柩13日由皇家空軍護送返回倫敦，同晚抵達諾霍特皇家空軍基地（RAF Northolt），最後移送白金漢宮，全程陪伴的安妮公主（Princess Anne）也發表聲明表示「很榮幸陪伴母親走完最後旅程」。

現年72歲的安妮公主是伊莉莎白二世唯一的女兒，他在聲明中表示「我很榮幸與我最親愛的母親共度她生命最後的24小時，陪伴他最後的旅程中是榮幸且特別的，這段旅程中還見證了如此多人展現出的愛和尊重，這使人謙卑又感到振奮」。

安妮公主還提到「我們都會分享獨特的回憶，我感謝每一位與我們深有同感的人，如今我們也被提醒過去我們總將他（女王）的存在和對國家的貢獻視為理所當然」，他還提到查理三世（Charles III），稱「我也非常感謝我親愛的兄弟在接受君主的額外責任時給予的支持和理解」。

最後安妮公主以「致我的母親、女王，謝謝妳」，更附上自己與母親在溫莎城堡內的合影。

女王靈柩12日下午抵達蘇格蘭愛丁堡的聖吉爾斯大教堂（St Giles' Cathedral），並依英國王室傳統舉行「王子守夜」（Vigil of the Princes），安妮公主身穿軍裝與其他兄弟一同參與，也成為英國史上首位參與守夜儀式的王室女性。

皇家 英國 查理三世

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