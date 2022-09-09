英女王在位70年 見證英國經濟式微、復興與茫然漂流

英國女王伊麗莎白女王二世8日駕崩，倫敦市民在白金漢宮大門前擺上女王年輕時的照片致意，懷念這位「贏得民心的女王」，照片上的雨滴有如人民哀悼的淚水。（美聯社）

英國女王 伊麗莎白女王二世駕崩，享耆壽96歲。在女王1952年登基當天出生的華爾街日報（WSJ）特約倫敦分社社長菲德勒（Stephen Fidler）特別撰文悼念，並回顧這70年來英國的轉變。

菲德勒表示，有幸在伊麗莎白女王登基那年出生的可謂「鍍金」世代，財政研究所（IFS）的研究顯示，這個「白金禧」世代是截至英國史上最富有的。

他說，與今日相比，1952年的英國彷彿是另一個國家。二戰衝擊餘波盪漾，食物採配給制，直到1954年才結束。在伊麗莎白女王登基後的第一個冬季，一霧霾籠罩整個倫敦，催生了清淨空氣法，禁止燃煤造成空氣汙染。

1950年代是經濟擴張時期。首批電視機進駐家庭。來自加勒比海和其他地區的移民沖淡了英國的同質性，而隨著前殖民地取得獨立地位，地圖上以粉紅色標出的大英帝國版圖也縮小。

若1950年代的英國力圖重建「日不落帝國」昔日光榮，那麼1960年代就是開始往前看了。1961年，女王訪問迦納，還在首都阿克拉與迦納總統恩克魯瑪（Kwame Nkrumah）共舞呢。

在那個年代，象徵時代改變的英國流行音樂征服了全世界，包括美國，展現今日所謂的「軟實力」。1965年，女王在白金漢宮授予披頭四（Beatles）大英帝國勳章，讓君主制代表的「過去」融入了「現在」。

1970年代，英國加入歐洲經濟共同體（European Economic Community，EEC），全國忍受繼之而來的煤礦工人罷工、斷電、普遍的勞動抗爭，還落得向國際貨幣基金（IMF）求援。流行音樂轉向龐克搖滾，讓當時20來歲的菲德勒覺得英國國運永遠走下坡路了。

但柴契爾夫人（Margaret Thatcher）1979年掌權使情況改觀。這位鐵娘子在1980年代扭轉國運衰頹的論述，她解除資本管制、開放經濟、大舉脫售國有工業、鬆開束縛金融業的桎梏，最後還減稅。

柴契爾夫人在1990年遭同黨同志逼宮。那年，兩德統一，冷戰幾乎打贏了。

拜「和平紅利」之賜，英國享有一段經濟成長的繁榮期。布萊爾（Tony Blair）領導的「新」工黨政府上台，但好景不常，這段相對富庶的時期在2008年全球金融海嘯重創金融業後，畫下了句點。

經濟衰退和政府撙節接踵而至。一些人認定，英國的「軟實力」在2012年倫敦奧運登峰造極。英國不再是超級強國，但憑深厚的歷史文化底蘊，仍是人才濟濟和創新活力充沛的國家。

但接下來動盪一波波。2016年6月舉行的「英國脫歐 」公投，預告英國將終止加入歐盟 的這場漫長實驗。歷經五年的辯論，英國終於在2021年初脫歐。

緊接著來襲的是新冠肺炎疫情，伊麗莎白女王挺過來了，但去年王夫菲利浦親王逝世。女王駕崩前兩天，剛任命特拉斯（Liz Truss）為她統治英國任內第15位首相。這兩件事顯示，女王憑著毅力，努力撐到完成使命的最後一刻。

女王辭世，留下一個內憂外患的英國。

俄烏戰爭顛覆了後冷戰秩序，通膨飆升到數十年僅見的水準，脫離歐盟的英國與鄰國及主要貿易夥伴關係不穩。蘇格蘭選民支持獨立的聲浪高漲，北愛爾蘭人也愈來愈支持「脫英」而與愛爾蘭統一。本周Ipsos公布的意見調查顯示，每十個英國人中，就有七人認為英國在走下坡。

美國總統拜登讚揚伊麗莎白女王二世「定義了一個時代」。女王逝世象徵一個時代的落幕，而英國仍在尋找自己的定位。