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英王室率先在推特宣布女王死訊 比BBC還快兩分鐘

編譯徐榆涵／即時報導
英國女王伊麗莎白二世8日逝世，王室率先在官方推特帳號宣布女王死訊。（取材自推特）
英國女王伊麗莎白二世8日逝世，王室率先在官方推特帳號宣布女王死訊。（取材自推特）

彭博資訊報導，英國女王伊麗莎白二世8日逝世，王室率先在官方推特帳號宣布女王死訊，比英國廣播公司（BBC）快了兩分鐘，表明王室與外界的溝通方式有很大變化，尤其是女王在位最後幾年。

根據報導，王室的推特帳號@RoyalFamily在英國當地時間時間8日下午6時半發布女王死訊，指「女王今天下午在巴摩拉安詳辭世。國王與王妃今天晚間將留在巴摩拉，明天返回倫敦。」

報導指出，王室透過官方推特帳號率先發布女王死訊，表明與外界的溝通模式已大為不同，而這也是女王在位最後幾年很明顯的趨勢。

影片來源：聯合新聞網

王室向來以盛大隆重的場面和儀式來強化君主的權力象徵而聞名，但近年來王室成員用社群媒體都用得很上手，新國王查理三世和妻子卡蜜拉，就常在推特和臉書上發表言論。

王室宣布君主死訊有一套傳統程序，過去數十年來都是嚴守的秘密，如今也隨著女王辭世再次浮上檯面。

英國衛報2017年曾報導指，女王辭世的消息會先以密語「倫敦大橋倒了」知會英國首相，然後再透過「英國國家通訊社（Press Association）和世界其他媒體以新聞快報方式」宣布。

女王死訊的官方推文至今已被轉發超過65萬次且點讚數超過200萬次，為未來10天嚴謹規畫的國喪期拉開序幕。

英國女王 推特 社群媒體

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