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嫌隙未解？黛妃逝世25年 威廉哈利缺席官方活動 各自悼念

編譯中心／綜合31日電
8月31日是英國黛安娜王妃（Princess Diana）逝世25周年紀念日。圖為在肯辛頓宮門前擺滿紀念花束和照片。（美聯社）
8月31日是英國黛安娜王妃（Princess Diana）逝世25周年紀念日。圖為在肯辛頓宮門前擺滿紀念花束和照片。（美聯社）

英國黛安娜王妃逝世25周年，悼念者31日聚集在她當年於巴黎發生車禍喪生的地點獻上鮮花，並且留下記念她的卡片等訊息。而黛妃的兒子威廉（William）和哈利（Harry）則將各自私下悼念母親，兄弟間的嫌隙似乎並未化解。

路透社報導，許多民眾及旅客31日來到在阿爾瑪橋隧道上方的自由火炬（Flame of Liberty）紀念碑周圍，放置照片及鮮花，紀念已故的黛妃。自由火炬是紐約自由女神像手握火炬的複製品，在黛妃發生車禍後，此處成為了緬懷她的非官方紀念地點。

法新社報導，威廉和哈利王子五年前曾共同出席一系列紀念黛安娜王妃的公開活動，並談到母親逝世為他們帶來的深遠影響，但兄弟倆今年將不會出席任何官方紀念活動，而是選擇和各自的家人私下進行悼念。

40歲的威廉日前宣布與夫人凱特（Kate）和三名年幼子女從倫敦移居溫莎（Windsor）宅邸。37歲的哈利和妻子梅根（Megan）2020年初宣布卸下王室身分後，現與一雙兒女定居加州。

「每日電訊報」（Daily Telegraph）27日報導，兄弟倆出席黛安娜王妃逝世20週年的公開紀念活動時「已協議劃清界線」。兩對夫婦的發言人證實，他們今年將私下度過母親忌日。

然而，兄弟倆之間的不睦眾所周知，且最早可追溯至哈利與梅根陷入熱戀不久後。

兩人去年4月曾在英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）夫婿菲立普親王（Prince Philip）的葬禮短暫同框，近期也分開出席女王登基70周年的公開慶祝活動。

威廉曾在一次電視訪談中憤怒回擊哈利夫妻宣稱王室內部有種族歧視情事的說法，而預料會在即將出版的回憶錄中揭露更多細節的哈利也表示，哥哥與父親深陷於守舊的制度。

報導指出，兄弟倆目前並無見面計畫；哈利也不打算前往蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）探望年事已高、身體欠佳的女王。

戴安娜王妃逝世25周年，威廉哈利嫌隙未解各自悼念；圖為1997年9月6日英國查爾...
戴安娜王妃逝世25周年，威廉哈利嫌隙未解各自悼念；圖為1997年9月6日英國查爾斯王子（右起）、哈里王子和威廉王子看著戴安娜的靈柩放入靈車。（路透）

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