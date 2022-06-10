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哈梅搭高碳排私人專機返美挨批虛偽 關注氣候人設崩壞

編譯中心／綜合9日電
英國哈利王子（右）與夫人梅根（左）挨批「虛偽」。（路透）
英國哈利王子（右）與夫人梅根（左）挨批「虛偽」。（路透）

英國每日郵報報導，退出王室的哈利王子與夫人梅根日前返英，參加英國女王伊麗莎白二世登基70周年白金禧年，之後火速返美。他們被指控返美時所搭乘高耗油又高排碳的私人飛機龐巴迪環球6000（Bombardier Global 6000），與平時提倡關注氣候變遷的形象截然不同，挨批「虛偽」。

龐巴迪環球6000是一架超遠程噴氣式飛機，可持續飛行超過965公里，配備能完全放平座椅的私人客艙。這趟航班共花費16萬英鎊（約20萬美元），目前尚不知由誰埋單。

氣候專家認為，哈利夫婦搭乘這次航班排放近60噸二氧化碳，排碳量超過一般航班的10倍，並超出「巴黎協定」條款限制的排碳量近15倍。如果哈利夫婦往返搭乘同架專機，排碳量將超過該限制近30倍。

英國王室專家奎因（Tom Quinn）指控哈利夫婦「極度虛偽」，「他們自以為是地談論幫助人類和地球，卻轉身就搭乘私人專機。他們告訴民眾要愛護環境，自己卻不愛護環境」。

另據路透報導，英女王的「白金禧」慶典上周順利落幕，英國政府依循傳統送上禮物，是一個特製的音樂盒，蓋子上的圖案是唐寧街10號首相府的黑色大門。

這個鑲嵌鉑金的琺瑯銅質音樂盒上，有女王治下14位英國首相的肖像。只要打開音樂盒，就能聽到韓德爾名曲「哈利路亞」。首相辦公室透露：「盒蓋內側還刻有內閣成員的名字，以象徵他們向女王對人民和摯愛的大英國協的奉獻和服務，表示堅定的欽佩與尊重。」

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