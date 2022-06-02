英女王登基70周年歷任14位首相 成為在位最久君王

英國在位期間最長的君主伊麗莎白女王（Queen Elizabeth），今天慶祝登基70周年的「白金禧」(Platinum Jubilee），國內展開為期4天的慶祝活動。美聯社

英國 在位期間最長的君主伊麗莎白女王（Queen Elizabeth），今天慶祝登基70周年的「白金禧」(Platinum Jubilee），國內展開為期4天的慶祝活動。

以下是路透整理的伊麗莎白女王介紹：

●1926年4月21日，伊麗莎白二世出生於倫敦，同年5月29日在白金漢宮的私人教堂受洗。

●1936年12月11日，愛德華八世（Edward VIII）退位，由伊麗莎白二世的父親喬治六世（George VI）繼位，當時10歲的伊麗莎白二世成為王位的法定繼承人。

●1947年11月20日，伊麗莎白二世和希臘王子、海軍上尉菲立普．蒙巴頓（Philip Mountbatten）在西敏寺舉行世紀婚禮。兩人育有4名子女，分別是王儲查爾斯（Prince Charles）、安妮公主（Princess Anne）、安德魯王子（Prince Andrew），以及愛德華王子（Prince Edward）。菲立普親王於2021年4月辭世，享耆壽99歲。

影片來源：youtube/The Royal Family Channel

●1952年2月6日，喬治六世辭世，伊麗莎白二世繼位，當時她正在肯亞進行皇家 訪問行程。

●1953年6月2日，伊麗莎白二世在西敏寺加冕，成為首場電視轉播的加冕儀式。

●伊麗莎白二世登基時，當時的蘇聯領袖是史達林（Josef Stalin）、中國國家主席是毛澤東、美國總統則是杜魯門（Harry Truman），而英國首相是邱吉爾（Winston Churchill）。

●伊麗莎白二世在位期間歷經14位首相，美國也換了14位總統，這14位總統中，除了詹森（Lyndon Johnson），伊麗莎白女王都曾接見。

●2015年9月9日，伊麗莎白二世在位已超過63年7個月16小時23分，打破她高祖母維多利亞女王（Queen Victoria）在位紀錄，成為自1066年「征服者威廉」（Norman King William the Conqueror）以來，英國在位期間最長的君主。

●伊麗莎白二世目前依然是15個大英國協王國的君主，除了英國、加拿大、澳洲 、紐西蘭外，還有牙買加、安地卡及巴布達、巴哈馬、貝里斯、格瑞那達、巴布亞紐幾內亞、索羅門群島、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁，以及吐瓦魯。