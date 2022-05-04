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假牧師混入英女王護衛軍營 吃喝睡16小時才被質疑身分

編譯中心／綜合3日電
英國白金漢宮的御林軍冷溪衛隊。（Getty Images）
英國白金漢宮的御林軍冷溪衛隊。（Getty Images）

英國軍方今天表示，據報有一名男子自稱為牧師，在英國女王伊麗莎白二世居住的溫莎城堡附近、肩負保護女王任務的「冷溪衛隊」軍營內度過一夜，軍方正展開調查。

太陽報報導，事件發生在4月26日下午，一名男子自稱是克魯斯牧師（Father Cruise）走到閘口，並聲稱是營內隨軍牧師的朋友。他獲邀到營內並在食堂用餐，期間沒有出示任何證件或可識別的文件。

報導說，在軍營逗留的16小時內，假牧師與軍官一起喝酒，並訴說自己在伊拉克服役的故事。消息人士向英媒透露：「他說了很多難以置信的故事，士兵們都很享受他的玩笑。」這名男子還獲邀在軍營留宿一晚。

直至次日上午，男子吃完早餐後，軍營內才有人質疑他的身分；消息人士說，當他開始「自稱當過彈射座椅測試員，還有過部分器官移植」，大家就開始對他的身分起疑。上午9時20分，警察收到「維多利亞軍營出現闖入者」的報告，到場把男子帶離溫莎堡區域。

據報導，事發當時英女王不在溫莎城堡內。她在英格蘭東部的山均漢姆堡度過短暫假期後，4月27日返回溫莎城堡，而假牧師在格林威治標準時間8時20分就被押解出軍營。

白金漢宮發言人表示，這起事件由國防部負責。英國國防部發言人說，「軍方嚴重看待這次違反維安規定事件，將列為優先事項展開徹查。事件正在調查當中，現階段不宜進一步評論」。

每日郵報報導，這名男子有精神健康問題。

英國女王 國防部 警察

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