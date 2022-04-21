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糗… 梅根秀親民兼挺烏克蘭 卻把國旗畫反了

編譯中心／綜合20日電
梅根與小朋友一起畫畫，結果卻被抓包把烏克蘭國旗給畫顛倒了。(取材自推特)
梅根與小朋友一起畫畫，結果卻被抓包把烏克蘭國旗給畫顛倒了。(取材自推特)

英國哈利王子最近赴荷蘭海牙，出席為自家基金會舉辦的「永不屈服」運動會，他的妻子梅根也愛相隨，扮演賢內助的角色。日前梅根展現親民，和「永不屈服」英國隊成員的家人一起讀書、畫圖；不過活動照片顯示，表態支持烏克蘭的她在大展畫技時，卻將烏克蘭國旗畫顛倒了。

英國「每日郵報」報導，英國駐荷蘭大使館透過推特發布梅根出席活動的照片，其中梅根與孩子坐在桌前畫畫，畫上藍黃色的色塊，然後仔細寫下「和平」字樣，顯然是表達支持烏克蘭。不過事實上，烏克蘭的國旗應該是藍色在上方，黃色在下方，而梅根所畫的卻是黃色在上，藍色在下。

這些照片由梅根與哈利的婚禮攝影師阿勒頓（Chris Allerton）所拍攝。阿勒頓堪稱哈梅夫婦的御用攝影師，還曾拍攝哈梅夫婦替兒子亞契的洗禮，以及夫婦倆約會的照片。

哈利與梅根上個月宣布已向慈善機構捐款，以支持烏克蘭人民，但未透露捐款金額。在「永不屈服」運動會開幕式上，哈利與梅根也特別向烏克蘭隊致意，梅根還高呼「Slava Ukraini」（榮耀歸於烏克蘭）。她受邀上台致詞時說，每個人都支持烏克蘭隊，「我們都跟烏克蘭隊站在一起」。

烏克蘭 梅根 哈利

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